मालवण : येथील समृद्ध सागरी जैवविविधतेला घातक ठरणाऱ्या प्लास्टिक आणि 'घोस्ट नेट्स'च्या विरोधात वनशक्ती संस्थेने पुकारलेले युद्ध सुरूच आहे. 'सागर तळ स्वच्छता मोहीम-टप्पा २' अंतर्गत आज पार पडलेल्या पाचव्या मोहिमेत तब्बल ४२० किलो कचरा समुद्राच्या तळाशी आणि किनारपट्टीवरून गोळा करण्यात आला..ही मोहीम केवळ एका संस्थेची नसून लोकसहभागाचा एक मोठा आदर्श ठरली. यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कांदळवन कक्ष (वन विभाग), मालवण नगरपरिषद, नीलक्रांती, यूथ बीट्स फॉर क्लायमेट चेंज या संस्थांनी तसेच स्थानिक स्कुबा डायव्हर्स यांनी मोलाचे सहकार्य केले..द्रुतगती मार्गांवर मातीचे ढिगारे; प्रदूषणात वाढ.या मोहिमेदरम्यान बाहेर काढण्यात आलेल्या कचऱ्यामध्ये प्रामुख्याने 'घोस्ट नेट्स' (समुद्रात टाकून दिलेली जुनी मासेमारी जाळी), प्लास्टिक आणि काचेच्या बाटल्या, दोरखंड व इतर प्लास्टिक वस्तूंचा समावेश होता..ही जाळी समुद्राच्या तळाशी साचून राहतात, ज्यात अडकून मासे, कासव आणि इतर दुर्मीळ जलचर मृत्युमुखी पडत आहेत. ही बाब सागरी पर्यावरणासाठी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले..Mangorves Conservation : दलदल, भरती-ओहोटीवर मात करणारी खारफुटी; रत्नागिरीत विद्यार्थ्यांनी अनुभवलं निसर्गाचं जिवंत शाळा.मालवणची किनारपट्टी ही पर्यटनासोबतच स्थानिक मत्स्यव्यवसायाचा मुख्य आधार आहे; मात्र वाढत्या प्रदूषणामुळे या दोन्ही क्षेत्रांवर संकट ओढवले आहे. समुद्रातील प्रदूषण रोखले नाही, तर भविष्यात सागरी उत्पन्नावर आणि पर्यटनावर याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा या मोहिमेद्वारे देण्यात आला..मोहिमेच्या सांगताप्रसंगी स्थानिक नागरिक, मच्छीमार बांधव, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांना प्लास्टिकचा वापर जास्तीत जास्त टाळावा, समुद्रात किंवा किनाऱ्यावर कचरा टाकणे थांबवावे, सागरी संपत्तीचे जतन करण्यासाठी अशा स्वच्छता मोहिमांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले..