कोकण

Sea Floor : समुद्रतळाने घेतला मोकळा श्‍वास; ‘वनशक्ती’ची मोहीम; दुसऱ्या टप्प्यात ४२० किलो कचरा बाहेर

Ghost Nets : ‘सागर तळ स्वच्छता मोहीम-टप्पा २’ अंतर्गत पार पडलेल्या मोहिमेत तब्बल ४२० किलो घोस्ट नेट्स आणि प्लास्टिक कचरा समुद्राच्या तळातून बाहेर काढण्यात आला.
Volunteers and scuba

Volunteers and scuba

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालवण : येथील समृद्ध सागरी जैवविविधतेला घातक ठरणाऱ्या प्लास्टिक आणि ‘घोस्ट नेट्स’च्या विरोधात वनशक्ती संस्थेने पुकारलेले युद्ध सुरूच आहे. ‘सागर तळ स्वच्छता मोहीम-टप्पा २’ अंतर्गत आज पार पडलेल्या पाचव्या मोहिमेत तब्बल ४२० किलो कचरा समुद्राच्या तळाशी आणि किनारपट्टीवरून गोळा करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Malvan
Sea
Water Purification Project
Water and Sanitation Mission Department
waste

Related Stories

No stories found.