Sindhudurg Fort Breach : किल्ले सिंधुदुर्गच्या तटबंदीला पडले मोठे भगदाड! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून तातडीने पाहणी, पूर्व बुरुजही धोक्यात

मालवण (सिंधुदुर्ग) : किल्ले सिंधुदुर्गच्या पूर्वेकडील बुरुजाजवळ तटबंदीच्या तळभागात पडलेल्या भगदाडाबाबतची पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी (Archaeological Survey Sindhudurg Fort) केली. याबाबतचा सविस्तर अहवाल ‘पुरातत्त्व’च्या मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केला जाणार आहे..तटबंदीला भगदाड पडल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना मिळताच त्यांनी याची गंभीर दखल घेतली. त्यांच्या निर्देशानुसार महसूल प्रशासनाने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला तत्काळ पत्र लिहून पाहणी व पुढील कार्यवाहीची विनंती केली होती..या पत्राच्या अनुषंगाने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल प्रशासनासह रविवारी (ता. १९) सायंकाळी किल्ले सिंधुदुर्गवरील ढासळलेल्या बुरुजाची, तटबंदीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. काही दिवसांपूर्वी किल्ले सिंधुदुर्ग येथील स्थानिक रहिवासी मंगेश सावंत यांनी किल्ल्याच्या तटबंदीला भगदाड पडल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. याबाबतची माहिती मिळताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ सूत्रे हलवून पुरातत्त्व विभागाचे लक्ष वेधले होते..भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, मुंबई मंडळाचे अधीक्षक पुरातत्त्वविद डॉ. अभिजित आंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संयुक्त पाहणी करण्यात आली. यामध्ये रायगड उप-मंडळाचे संरक्षण सहायक संकेत कावलकर, तहसीलदार गणेश लव्हे, देवबागचे ग्राम महसूल अधिकारी श्री. वायाळ आणि त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष किल्ल्यावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला..Chhatrapati Sambhajinagar DCC Bank : आमदार सत्तारांना धक्का! विलास भुमरे यांची अध्यक्षपदी एकमुखाने निवड; साडेचार हजार कोटींची जिल्हा बँक शिवसेनेच्या ताब्यात.या पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी ढासळलेल्या बुरुजाची सद्यःस्थिती, तटबंदीची संरचनात्मक स्थिरता आणि दगडी बांधकामाची अवस्था यांची बारकाईने तपासणी केली. सतत धडकणाऱ्या समुद्री लाटा, भरती-ओहोटीचा प्रभाव आणि सुरू असलेला मुसळधार पाऊस यामुळे किल्ल्याच्या संरचनेवर झालेल्या परिणामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला. संवर्धनाच्या कामाचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक निरीक्षणे नोंदवून योग्य मोजमाप केले आहे..Ratnagiri To Mumbai Seaplane Project : रत्नागिरी ते मुंबई प्रवास आता थेट हवेतून आणि पाण्यावरून! पालकमंत्री उदय सामंत यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट; पाहा काय आहे प्लॅन.संवर्धनाची गरज पुन्हा अधोरेखितपाहणीनंतरचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, मुंबई मंडळाकडे सादर केला जाणार आहे. या अहवालातील शिफारसींनुसार किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी आणि आवश्यक तांत्रिक दुरुस्तीसाठी पुढील तातडीची पावले उचलली जातील. सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजाला आणि तटबंदीला बसलेल्या या धक्क्यामुळे ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाची आणि तातडीच्या संवर्धनाची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. या ऐतिहासिक वास्तूचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, अशी माहिती प्रशासनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.