कोकण

Malvan Teacher Transfer : मालवणमध्ये 5 दिवसांपासून शाळा बंद! चांगल्या शिक्षकाच्या बदलीने पालक संतापले; 'त्या' शिक्षकाला परत रुजू न केल्यास दाखले काढून घेण्याचा इशारा

Why Parents Boycotted the School in Malvan : मालवणातील तोंडवळी खालची पूर्व प्राथमिक शाळेतील शिक्षक बदलीच्या निषेधार्थ पालकांनी मुलांना शाळेत पाठविणे बंद केले असून, शिक्षक परत न आल्यास दाखले काढण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.
Malvan primary school teacher transfer protest

Malvan primary school teacher transfer protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मालवण : तोंडवळी खालची येथील पूर्व प्राथमिक शाळेतील एका चांगल्या शिक्षकाची अन्यत्र बदली केल्याच्या निषेधार्थ पालकांनी गेल्या पाच दिवसांपासून आपल्या मुलांना शाळेत पाठविणे बंद केले (Parents protest teacher transfer in Sindhudurg) आहे. या गंभीर प्रश्नावर आज पालकांनी थेट पंचायत समितीत धडक देऊन प्रशासनाला जाब विचारला. येत्या सोमवारपर्यंत संबंधित शिक्षक शाळेत हजर न झाल्यास आम्ही सर्व पालक आपल्या पाल्यांचे शाळेतून दाखले काढून घेऊ, असा आक्रमक इशारा पालकांनी प्रशासनाला दिला.

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