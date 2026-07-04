Malvan Teacher Transfer : मालवणमध्ये 5 दिवसांपासून शाळा बंद! चांगल्या शिक्षकाच्या बदलीने पालक संतापले; 'त्या' शिक्षकाला परत रुजू न केल्यास दाखले काढून घेण्याचा इशारा

मालवण : तोंडवळी खालची येथील पूर्व प्राथमिक शाळेतील एका चांगल्या शिक्षकाची अन्यत्र बदली केल्याच्या निषेधार्थ पालकांनी गेल्या पाच दिवसांपासून आपल्या मुलांना शाळेत पाठविणे बंद केले (Parents protest teacher transfer in Sindhudurg) आहे. या गंभीर प्रश्नावर आज पालकांनी थेट पंचायत समितीत धडक देऊन प्रशासनाला जाब विचारला. येत्या सोमवारपर्यंत संबंधित शिक्षक शाळेत हजर न झाल्यास आम्ही सर्व पालक आपल्या पाल्यांचे शाळेतून दाखले काढून घेऊ, असा आक्रमक इशारा पालकांनी प्रशासनाला दिला..याप्रश्नी पंचायत समितीत आयोजित बैठकीत गटविकास अधिकारी परागिनी पाटील, गटशिक्षणाधिकारी संजय माने, पंचायत समिती सदस्य गणेश तोंडवळकर उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर पालकांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली..पालक म्हणाले, ‘तोंडवळी खालची येथील पूर्व प्राथमिक शाळेची एकूण पटसंख्या २८ असून पूर्वी येथे तीन शिक्षक कार्यरत होते. मात्र, एका शिक्षकाची अचानक बदली केल्याने सध्या केवळ एक ‘मुख्याध्यापक आणि एक सहशिक्षक असे दोनच शिक्षक उरले आहेत. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असून त्यांचे व्यवस्थित अध्ययन होत नाही. शाळेत गेल्या ६ ते ७ वर्षांपासून उपशिक्षकाचे पद रिक्त आहे..Maharashtra School Strike : पालकांनो नोंद घ्या! 7 आणि 8 जुलै रोजी राज्यातील 'या' शाळा राहणार बंद; शिक्षक समन्वय संघाचा मोठा निर्णय, काय आहे कारण?.१० वर्षांपासून शैक्षणिक बाबतीत तडजोड करत आलो आहोत, मात्र आता मुलांच्या भविष्याशी तडजोड करणार नाही. जे शिक्षक उत्तम प्रकारे अध्यापन करत होते, त्यांचीच बदली केली. नवीन शिक्षक आल्यास त्यांच्याशी जुळवून घेण्यास मुलांना मोठा कालावधी जाईल, त्यामुळे पूर्वीच्याच शिक्षकाची येथे पुन्हा नियुक्ती करावी,’ अशी मागणी पालकांनी लावून धरली..दरम्यान, बैठकीस जान्हवी पराडकर, सुरेंद्र मालंडकर, केतकी मायबा, अनुष्का जुवाटकर, शमिका धुरी, मनस्वी तोडणेकर, गायत्री रेवंडकर, देवेंद्र मायबा, संजय केळुसकर, दीपेश मायबा, प्रिया तोरस्कर, गणपत शेलटकर, आनंद कोचरेकर, नम्रता कोचरेकर, गणेश रेवंडकर, नीलिमा रेवंडकर, अनिरुद्ध जुवाटकर, पुंडलिक मालंडकर, स्वप्नील तारी, नंदकुमार कोचरेकर, विजय खवणेकर आदी उपस्थित होते..Ladki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहिणींनो लक्ष द्या! तुमच्या बँक खात्यात 1500 ऐवजी जमा होणार 3,000 रुपये? पण 'या' 80 लाख महिलांना बसू शकतो फटका!.‘शिक्षकाला सोबत घेऊनच शाळेत या!’बैठकीत झालेल्या चर्चेदरम्यान गटशिक्षणाधिकारी संजय माने यांनी संबंधित शिक्षकाची झालेली बदली ही शासनाच्या नव्या शैक्षणिक निर्णयातील नियमानुसार आणि समायोजन प्रक्रियेतून झाली आहे, असे स्पष्ट केले, तर गटविकास अधिकारी परागिनी पाटील यांनी स्वतः गटशिक्षणाधिकाऱ्यांसह शाळेला भेट देऊन पाहणी करू, असे आश्वासन दिले. मात्र, केवळ पाहणी करून चालणार नाही, तर प्रशासनाने येताना संबंधित शिक्षकाला सोबत घेऊनच शाळेत यावे; अन्यथा सोमवार उजाडताच सर्व पालक आपल्या मुलांचे दाखले प्रशालेतून काढून घेतील, असा निर्वाणीचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.