Harassment News: मार्वे-मढ रोडवर भररस्त्यात तरुणींची छेडछाड! रिक्षेचा पाठलाग करत नराधमाचे अशोभनीय कृत्य; व्हिडिओ व्हायरल होताच खळबळ

मालाड : मालवणी परिसरातील मार्वे-मढ रोडवर रिक्षामधून प्रवास करणाऱ्या दोन तरुणींना एका बाईकस्वार तरुणाने पाठलाग करत छेडछाड केल्याची घटना बुधवारी (दि. २५) रात्री घडल्याची माहिती व्हायरल विडिओ द्वारे समोर आली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात संताप व्यक्त होत असून संबंधित तरुणावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री सुमारे १०.१२ वाजण्याच्या सुमारास श्री शितलादेवी मंदिराजवळ, आकसा गाव परिसरात ही घटना घडली. फिल्म शूटिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या दोन तरुणी रिक्षातून प्रवास करत असताना एक तरुण बाईकवरून त्यांचा पाठलाग करत होता. तसेच चालत्या वाहनातून त्याने अशोभनीय कृत्य करत तरुणींना त्रास दिल्याचे सांगितले जात आहे..या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून परिसरातील नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित तरुणाविरोधात कारवाई करण्याची मागणी भारतीय मच्छिमार काँग्रेसचे महासचिव संतोष कोळी यांनी केली आहे. तसेच या तरुणाला ओळखत असलेल्या नागरिकांनी त्याची माहिती मालवणी पोलीस ठाणे किंवा मुंबई पोलीस विभागाला देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. पोलिसांकडून या घटनेची चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती मिळत आहे.