Mango growers : आंबा बागायतदारांकडून १२ मार्चपर्यंत डेडलाईन मागण्यांसाठी सरकारला इशारा; कर्ज गोठवण्याबरोबरच हेक्टरी, पाच लाखांची मागणी

Loan Freeze : देवगड तालुक्यातील आंबा बागायतदारांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत १२ मार्चपर्यंत मागण्या मान्य करण्याची डेडलाईन दिली आहे.
देवगड : आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांचे चालू शेती कर्ज गोठवण्याबरोबरच हेक्टरी सुमारे पाच लाख रुपये भरपाईसह अन्य मागण्या मान्य न झाल्यास १२ मार्चला ओरोस येथे मोर्चा काढण्यात येईल. त्यातूनही राज्य सरकार जागे न झाल्यास रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या बागायतदारांना सोबत घेऊन मुंबई-गोवा महामार्ग रोखण्याचा इशारा आज जामसंडे येथील आंबा बागायतदार मेळाव्यात देण्यात आला.

