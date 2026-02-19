Mango growers : आंबा बागायतदारांकडून १२ मार्चपर्यंत डेडलाईन मागण्यांसाठी सरकारला इशारा; कर्ज गोठवण्याबरोबरच हेक्टरी, पाच लाखांची मागणी

देवगड : आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांचे चालू शेती कर्ज गोठवण्याबरोबरच हेक्टरी सुमारे पाच लाख रुपये भरपाईसह अन्य मागण्या मान्य न झाल्यास १२ मार्चला ओरोस येथे मोर्चा काढण्यात येईल. त्यातूनही राज्य सरकार जागे न झाल्यास रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या बागायतदारांना सोबत घेऊन मुंबई-गोवा महामार्ग रोखण्याचा इशारा आज जामसंडे येथील आंबा बागायतदार मेळाव्यात देण्यात आला..बागायतदारांनी संघटन शक्तीची वज्रमूठ कायम ठेवावी, असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी मेळाव्यात केले. यशाचे भरघोस पीक येण्यासाठी कसलेही तण डोक्यात ठेवू नका, असेही त्यांनी बजावले. .Premium|Dairy Scheme Failure: गौतम चॅटर्जींच्या बदलीने आदिवासी दुग्धव्यवसायाला धक्का.आंबा बागायतदार व व्यापारी संघ देवगड आयोजित बागायतदारांच्या एल्गार मेळाव्यात शेट्टी बोलत होते. मंचावर स्वाभिमानी संघटनेचे सचिव राजेंद्र गड्याण्णावर, संघाचे अध्यक्ष आनंद ऊर्फ काका ढोके, ज्येष्ठ आंबा बागायतदार सुधीर जोशी, उद्योगपती नंदकुमार घाटे होते..शेट्टी म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या एकजुटीला दृष्ट लागू देऊ नका. यश मिळवण्यासाठी संघटित शक्तीची वज्रमूठ कायम ठेवली पाहिजे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास १२ मार्चला ओरोसला मोर्चाचे नियोजन करू..Latest Marathi News Union Budget 2026: आज देशात विदेशात कुठं काय घडलं?.कर्जे नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निकषाप्रमाणे भरपाई दिली जावी. दलाल, किटकनाशक कंपन्यांनी यंदाचा नफा सोडण्याचा विचार करावा. किटकनाशके प्रमाणित होती का, याचाही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. शासनाने बागायतदारांच्या मागण्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेऊन अर्थसंकल्पीय अभिभाषणात त्याचा उल्लेख झाल्यास.चर्चेला मूर्तरूप येऊ शकेल. सरकारला २० दिवसांची मुदत देऊ, मोर्चापूर्वी मागण्या मान्य झाल्यास विजयी मेळावा घेऊन संबंधितांचा सत्कार करू; अन्यथा महामार्ग रोखण्याचा विचार होईल.’’.गड्याण्णावर म्हणाले, ‘‘आंबा बागायतदारांनी योग्य नेता निवडला आहे. बागायतदारांना अखेरपर्यंत साथ देऊ.’’ सुधीर जोशी म्हणाले, ‘‘कृषी विद्यापीठात जाऊन शिक्षण घेणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सोयीचे नाही. .शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषय असल्यास शेतकरी कुटुंबाला लाभ होईल. कॅनिंगला हमीभाव मिळावा, सुमारे ८० ते १०० रुपये प्रतिकिलो भाव असावा. युरियाप्रमाणेच आंब्याला लागणारी अन्य खतेही अनुदानावर उपलब्ध व्हावीत..’’ प्रसाद धुरे यांनी, कृषी अवजारे अनुदान याबाबत माहिती दिली. नरेश डामरी यांनी यंदाच्या आंबा हंगामाबातची वस्तुस्थिती मांडली. गणेश गावकर यांनी कीडरोगांची माहिती देऊन शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला..यावेळी शामल जोशी, कृष्णा मिठबावकर, विद्याधर जोशी, संदीप साटम, किरण टेंबुलकर आदींनी मार्गदर्शन केले. विनायक जोईल यांनी प्रास्ताविक केले. सागर जोईल यांनी सूत्रसंचालन केले..जामसंडे ः मेळाव्यात राजू शेट्टी यांचा सन्मान करण्यात आला. त्यावेळी नंदकुमार घाटे, सुधीर जोशी आदी. .या आहेत मागण्याआंबा बागायतदारांची क्रयशक्ती घटल्याने यंदाचे कृषी कर्ज गोठवून पुढील हंगामासाठी नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावेभरपाईपोटी हेक्टरी पाच लाख आणि प्रतिगुंठा सुमारे पाच हजार द्यावेतदेवगडमध्ये अद्ययावत आंबा संशोधन केंद्र उभारावे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड म्हणून आंब्यामध्ये एआय तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी राज्य अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी शक्तिप्रदर्शनमेळाव्याला तालुक्यासह अन्य भागांतील आंबा बागायतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता. मोठे सभागृह भरून बाहेर खुर्च्या मांडून एलईडीची व्यवस्था केली होती. शिस्तबद्द पद्धतीने नियोजन करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.