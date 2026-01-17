कोकण

UPSC NDA Success : पोलिस हवालदाराचा मुलगा NDA मधून लष्करी अधिकारी; रायगडचे मंथन संदीप नरुटे बनले भारतीय नौसेनेचे अधिकारी!

Manthan Narute NDA Success : रायगड पोलीस दलातील हवालदार संदीप नरुटे यांचा मुलगा मंथन याने यूपीएससी एनडीए परीक्षेत देशात ४९० वा क्रमांक मिळवून नौदलात अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे.
Pride of Raigad: Constable’s Son Joins National Defence Academy

रायगड : देशातील अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या यूपीएससीच्या एनडीए (NDA – National Defence Academy) परीक्षेत रायगड जिल्ह्यातील मंथन संदीप नरुटे याने देशात अव्वल क्रमांक पटकावत लष्करी अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या यूपीएससी एनडीए परीक्षेचा अंतिम निकाल ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जाहीर झाला असून, मंथनने ४९० क्रमांक मिळवत देशात अव्वल ठरला आहे. त्यानंतर १५ जानेवारी २०२६ रोजी त्याची अधिकृतपणे एनडीए – राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये निवड झाली आहे.

