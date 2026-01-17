UPSC NDA Success : पोलिस हवालदाराचा मुलगा NDA मधून लष्करी अधिकारी; रायगडचे मंथन संदीप नरुटे बनले भारतीय नौसेनेचे अधिकारी!

रायगड : देशातील अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या यूपीएससीच्या एनडीए (NDA – National Defence Academy) परीक्षेत रायगड जिल्ह्यातील मंथन संदीप नरुटे याने देशात अव्वल क्रमांक पटकावत लष्करी अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या यूपीएससी एनडीए परीक्षेचा अंतिम निकाल ऑक्टोबर २०२५ मध्ये जाहीर झाला असून, मंथनने ४९० क्रमांक मिळवत देशात अव्वल ठरला आहे. त्यानंतर १५ जानेवारी २०२६ रोजी त्याची अधिकृतपणे एनडीए – राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये निवड झाली आहे..ही परीक्षा भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील अधिकारी पदांसाठी घेतली जाते. या यशामुळे मंथन नरुटेची निवड ही रायगड जिल्ह्यासह पोलिस दलासाठीही अभिमानाची बाब ठरत आहे. त्याच्या यशाबद्दल संपूर्ण जिल्ह्यातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. मंथनचे प्राथमिक शिक्षण दहावीपर्यंत खोपोली येथील कर्नियल कॉन्व्हेंट स्कूल येथे झाले. दहावीनंतर इंजिनीअर किंवा डॉक्टर होण्याचा पारंपरिक मार्ग न स्वीकारता, लहानपणापासूनच असलेल्या यूपीएससी आणि देशसेवेच्या आवडीमुळे त्याने एनडीएची तयारी सुरू केली. .वडिलांच्या निधनानंतर घरकाम करून आईनं वाढवलं; लेकाने कष्टातून NIA प्रमुख पद मिळवलं, आता महाराष्ट्र DGP होणारे सदानंद दाते कोण?.वडील आणि नातेवाईक पोलिस दलात असल्याने गणवेशाबद्दल आणि देशसेवेबद्दल त्याच्या मनात विशेष आदर निर्माण झाला होता. या यशामागे त्यांची आई राणी यांच्या प्रचंड कष्टाचे आज चीज झाले आहे. एनडीएच्या तयारीसाठी त्याने एका प्रशिक्षण अकॅडमीत प्रवेश घेतला. पहिल्या तीन प्रयत्नांत तो एसएसबी (SSB) मुलाखतीपर्यंत पोहोचला, मात्र अंतिम निवड होऊ शकली नाही. तरीही अपयशाने खचून न जाता, बी.टेक इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत असतानाच त्याने एनडीएचा अभ्यास सुरू ठेवला. .अखेर चौथ्या प्रयत्नात त्याला यश मिळाले आणि भारतीय नौसेनेतील अधिकारी पदाची संधी मिळाली. मंथनचे मूळ गाव मिरेवाडी, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा येथे आहे. मात्र वडील रायगड पोलिस दलात कार्यरत असल्याने तो लहानपणापासून खोपोली, रायगड येथे वास्तव्यास आहे. त्याचे वडील संदीप नरुटे हे रायगड पोलिस दलात कर्जत उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयात हवालदार म्हणून कार्यरत आहेत..या निवडीनंतर रायगड पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच नातेवाईकांकडून मंथन आणि त्याच्या कुटुंबावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात देशसेवेसाठी सैन्यदलात जाणारे तरुण कमी होत असताना, एका हवालदाराचा मुलगा लाखो विद्यार्थ्यांमधून निवडला जाऊन यूपीएससीमार्फत लष्करी अधिकारी बनतो, ही बाब अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.