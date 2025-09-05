कोकण
Anuskura Ghat: अणुस्कूरा घाटमार्गातील सततचे भूस्खलन थांबवण्यासाठी ‘मास्टर प्लॅन’ची तातडीची गरज, तात्पुरत्या उपाययोजना वारंवार फेल
Maharashtra Development: अणुस्कूरा घाटमार्गावर सातत्याने दरडी कोसळत असल्याने प्रवाशांचा जीव धोक्यात येतो. कायमस्वरूपी उपाययोजना व मास्टर प्लॅनची गरज.भूस्खलन, अरुंद वळणे आणि पडणारे खड्डे टाळण्यासाठी घाटरस्त्याचे संपूर्ण सर्व्हेक्षण व सुरक्षित रस्ता उभारणी आवश्यक.
राजापूर : अणुस्कूरा घाट मार्गामध्ये सातत्याने होणार्या भूस्खलनावर बांधकाम विभागाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, पुढीलवर्षी त्या पुन्हा फेल ठरतात. या सर्व घटनांना निश्चितच नैसर्गिक कारणीमिमांसा कारणीभूत आहेत.