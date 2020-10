आगामी पालिका निवडणुकीत नक्कीच यश ः परब

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - अजय गोंदावळे यांच्या रूपाने माझा मित्र भाजपचा शहर अध्यक्ष झाला याचा मोठा आनंद आहे. त्याहीपेक्षा हाती घेतलेली जबाबदारी निष्ठापूर्वक पूर्ण करणारा एक हाडाचा कार्यकर्ता या पदावर आल्याचा आनंद द्विगुणित करणारा आहे. अजय गोंदावळे एक प्रामाणिक कार्यकर्ता आहेच; मात्र तो एक सर्वसामान्यांत मिसळणारा आहे. शहरातील यापूर्वी झालेल्या सर्व निवडणुकांचा त्यांना चांगला अनुभव आहे. याचा पक्षाला नक्कीच फायदा होईल व आगामी पालिका निवडणुकीत भाजपला शतप्रतिशत यश मिळेल, अशी अशा नगराध्यक्ष संजू परब यांनी व्यक्त केली. येथील पालिकेच्या बॅ. नाथ पै सभागृहात शहर भाजपतर्फे नवनिर्वाचित शहर मंडल अध्यक्ष अजय गोंदावळे यांचा सत्कार नगराध्यक्ष परब यांच्या हस्ते झाला. कोविड नियम पाळत हा कार्यक्रम झाला. यावेळी ज्येष्ठ भाजप पदाधिकारी तथा माजी नगरसेवक दादा मालवणकर, शाम केनवडेकर, पालिका गटनेते राजू बेग, नगरसेवक आनंद नेवगी, दिपाली भालेकर, शहराध्यक्षा सरोज कुडतरकर, मोहीनी मडगावकर, महिला तालुकाध्यक्षा धनश्री गावकर, केतन आजगावकर, बंटी पुरोहित, विनोद सावंत, अरुण पडवळ, संजय वरेरकर, संतोष गावस, परिणिता वर्तक, दीप्ती माठेकर, अस्मिता परब, बेला पिंटो, आदिती दळवी, अंकिता गोंदावळे, अजिंक्‍यराज गोंदावळे, प्रफुल्ल गोंदावळे, संतोष मठकर, याकुब शेख, अल्फास शेख, संजय गोसावी, इम्रान शेख, बंटि शेख, प्लॅटेस फर्नांडिस, योगेश माने आदी उपस्थित होते. विरोधकांना "व्हाईट वॉश' देऊ

गोंदावळे म्हणाले, ""माझ्या आयुष्यात झालेला हा सर्वांत मोठा सत्कार असून तो विसरणार नाही. सत्काराचा आनंद आहेच; पण त्याहीपेक्षा पुढील जबाबदारीचे नक्कीच भान आहे. ही जाणीव ठेवून आगामी पालिका निवडणुकीत भाजपच्या सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना एकत्र घेत विरोधकांना "व्हाईट वॉश' देण्याचे ध्येय आहे. यापुढे पक्षाला अपेक्षित असे काम करेन.'' संपादन - राहुल पाटील

