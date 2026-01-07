Raigad News : अंबा नदी पुलाजवळ उघड्यावर घातक वैद्यकीय कचरा; सुया टोचून अनेक जखमी; नागरिकांमध्ये संताप!

पाली : वाकण पाली राज्य महामार्गावर पालीतील अंबा नदी पुलाजवळ मोठ्या प्रमाणावर इंजेक्शन, इंजेक्शन सुई, सलाईन व इतर वैद्यकीय कचरा आढळून आला आहे. ही घटना समोर येताच येथील शेतकरी व स्थानिक नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा घातक वैद्यकीय कचरा अजूनही या ठिकाणी तसाच पडून आहे. .जून महिन्यात व एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस या ठिकाणी अशाच प्रकारे वैद्यकीय कचरा कोणीतरी टाकला होता. बऱ्याच जणांना या सुया टोचल्याने दुखापत सुद्धा झाली आहे. वारंवार घडणाऱ्या या घटनेमुळे येथील शेतकरी व स्थानिक प्रचंड संतापले आहेत. यामुळे आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. येथील शेती, नदी, गटार व नाल्यात हा वैद्यकीय कचरा साठून राहतो. या परिसरातून वाहने, प्रवासी, नागरिक व गुरेढोरे ये-जा करतात. परिणामी या कचऱ्यामुळे संसर्गजन्य रोग पसरण्याचा तसेच इंजेक्शन सुई व काचेच्या बाटल्या पायात घुसून जखमी सुद्धा होतात. हे दूषित पदार्थ नदी पाण्यात मिसळून जलप्रदूषण सुद्धा होत आहे..Pune News: हाॅटेलमध्ये गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट, १० कर्मचारी भाजले; दौंड-पाटस अष्टविनायक मार्गावरील घटना, पत्रे उडाले अन् खिडक्या फुटल्या!.आमच्या शेतात जाण्यासाठी येथूनच मार्ग आहे. बऱ्याच वेळा शेतातून देखील अशा प्रकारे इंजेक्शनच्या सुया आणि वैद्यकीय कचऱ्याचा ढीग बाहेर काढला आहे. याआधी माझी आई, आत्या आणि शेतात काम करणाऱ्या अनेकांना या सुया टोचून दुखापत झाली आहे. उपचारासाठी त्यांना दवाखान्यात देखील नेण्यात आले होते. वारंवार असे प्रकार घडत असल्यामुळे स्थानिक नगरपंचायत प्रशासन व वैद्यकीय विभाग यांनी याबाबत ठोस आणि कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.तुषार ठोंबरे, शेतकरी, पाली.सदर वैद्यकीय कचरा कोणी टाकला याबाबत माहिती नाही. पालीतील प्रत्येक दवाखान्याने व डॉक्टरांनी वैद्यकीय कचऱ्याचे सुरक्षित व्यवस्थापन करावे. मात्र जर कोणी वैद्यकीय कचरा उघड्यावर किंवा इतर ठिकाणी टाकतांना आढळले तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्यात येईल. तसेच तातडीने हा कचरा हटवून, संबंधित व्यक्तींचा शोध घेऊन कडक कारवाई केली जाईल.सुलतान बेनसेकर, उपनगराध्यक्ष, पाली.स्थानिकांचा रोषस्थानिक नागरिकांनी याबाबत संताप व्यक्त करत प्रशासनावर हलगर्जीपणाचा आरोप केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी असा कचरा फेकणे म्हणजे जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखे आहे. हे नेमके कोणत्या हॉस्पिटलमधून किंवा क्लिनिकमधून आले, याची चौकशी करावी,अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..Raigad Theft : सोन्याची चैन चोरली, अन् दगडाखाली लपवली; पालीतील एसटी स्टँडवर नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे चोर जेरबंद!.पर्यावरणावर परिणामअशा हलगर्जीपणे फेकण्यात आलेला वैद्यकीय कचरा जैवविविधतेलाही धोका निर्माण करू शकतो. परिसरातील जनावरांना किंवा लहान मुलांना या कचऱ्याचा संपर्क आल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्याचबरोबर स्थानिक जलस्रोत दूषित होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे..सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कचरा नाहीया घटनेची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मढवी यांना देण्यात आली. मात्र त्यांनी सांगितले की येथे टाकण्यात आलेला कचरा हा आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा किंवा उपकेंद्राचा नाही. आमच्या इथे कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.