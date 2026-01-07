कोकण

Raigad News : अंबा नदी पुलाजवळ उघड्यावर घातक वैद्यकीय कचरा; सुया टोचून अनेक जखमी; नागरिकांमध्ये संताप!

Environmental Hazard : पाली येथील अंबा नदी पुलाजवळ उघड्यावर टाकलेला घातक वैद्यकीय कचरा नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करत आहे. इंजेक्शनच्या सुया टोचून अनेक जखमी झाल्याने प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
पाली : वाकण पाली राज्य महामार्गावर पालीतील अंबा नदी पुलाजवळ मोठ्या प्रमाणावर इंजेक्शन, इंजेक्शन सुई, सलाईन व इतर वैद्यकीय कचरा आढळून आला आहे. ही घटना समोर येताच येथील शेतकरी व स्थानिक नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा घातक वैद्यकीय कचरा अजूनही या ठिकाणी तसाच पडून आहे.

