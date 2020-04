विद्यार्थ्याने दिला चित्रकलेतून सोशल डिस्टनिंगचा संदेश 

सावंतवाडी ( सिंधुदुर्ग ) - जगभर कोरोनाची विषाणूची दहशत असताना शाळाही बंद आहेत. अशा स्थितीत येथील कळसुलकर इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी घरी बसून आपल्या कलेला वाव देत सोशल डिस्टन्सिंगचा संदेश चित्रकलेच्या माध्यमातून समाजमनावर बिंबविला आहे. कळसुलकर इंग्लिश स्कूलमधील सहावीतील विद्यार्थी जयराम जयेश राऊळ याने सोशल डिस्टंसिंग कसे आणि कुठे कुठे पाळावे, याचा संदेश देणारे चित्र रेखाटले आहे. ज्यामधे जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी किराणा दुकान, दूध डेअरी यांच्या बाहेर गर्दी न करता किमान 1 मीटर अंतर ठेऊन ग्राहक मास्क लावून उभे आहेत. ग्राहकांनसाठी खास चौकोन आखले आहेत. दुकानदारही मास्क वापरत आहेत, अशा प्रकारच्या सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर घ्यावयाच्या खबरदारीचे संदेश देणारे, हे चित्र अतिशय बोलके आहे. शाळा बंद असल्या तरी सोशल नेटवर्किंग साईटसच्या माध्यमातून कळसुलकर शाळेचे शिक्षक मुलांच्या संपर्कात आहेत. घरच्या घरी मुले चित्रकलेसारखे वेगवेगळे छंद जोपासत आहेत. त्याचवेळी सध्याच्या परिस्थितीचे सामाजिक भान देखील हे विद्यार्थी स्वतः राखत असून आपल्या कलेच्या माध्यमातून समाजाला ही तसा संदेश देत आहेत.

Web Title: Message Of Social Distancing From Student Through Painting