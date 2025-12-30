कोकण

Sindhudurg Farmer : ‘घ्या ओ… अस्सल ताजी गावठी भाजी!’ म्हापण बाजारपेठेत महिलांची हाक आणि स्वावलंबनाची कहाणी

Mhapan Local Vegetable Market : म्हापण बाजारपेठेत महिलांनी स्वतः पिकवलेल्या अस्सल गावठी भाज्यांच्या विक्रीतून स्वावलंबनाचा मार्ग निर्माण केला.
Mhapan Local Vegetable Market

Mhapan Local Vegetable Market

sakal

संदीप चव्हाण chavansk78@gmail.comसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

म्हापण : ‘घ्या ओ...रासायनिक खतांची नाय, पाणी आणि शेण देऊन पिकवलेली अस्सल ताजी गावठी भाजी हा,’ असे बोल वेंगुर्ले तालुक्यातील ग्रामीण भागातील म्हापण बाजारपेठेत ऐकायला मिळत आहेत.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
vegetable
Farmer
women
Market Yard
vegetable production
Cultivation of vegetables
fresh vegetables
Self Employment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com