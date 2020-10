सिंधुदुर्ग आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे आरोग्य राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यामध्ये आरोग्य यंत्रणेकडे मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते आहे. त्यासाठी लवकरच डॉक्‍टरसह अन्य रिक्त पदे भरण्यात येतील, अशी ग्वाही आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी आज येथे दिली. कोरोना लढ्यामध्ये जिल्ह्यासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ आणि साधन सामग्री उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा मुख्यालयात पाटील यांनी आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेने चांगले काम केल्याचे सांगून ते म्हणाले, ""येथे मृत्यू दर कमी आहे, ही एक चांगली बाब आहे. रुग्ण संख्या कमी असणाऱ्या चार-पाच जिल्ह्यांमध्ये सिंधुदुर्गचा समावेश आहे, ही समाधानाची बाब आहे. कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालय लवकरच सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करू. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामही लवकरच मार्गी लागेल. जिल्ह्याला लागणारी सर्व साधन सामग्री पुरवण्यात येईल. सध्या जिल्ह्यामध्ये आरोग्य यंत्रणेकडे मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते आहे. ही कमतरता कमी करण्यासाठी लवकरच जिल्ह्यात डॉक्‍टर्ससह इतर रिक्त पदे भरण्यात येतील.'' या वेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धनंजय चाकूरकर, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. पाटील, कुडाळ तालुका आरोग्य अधिकारी संदेश कांबळे, संदेश पारकर, संजय पडते आदी उपस्थित होते. संपादन : विजय वेदपाठक

Web Title: Minister of State for Health promises to fill vacancies in Sindhudurg Health Department