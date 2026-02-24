Sindhudurg Crime : मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास; २० वर्षे सश्रम कारावास जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय, २०२५ मधील घटना

सिंधुदुर्गनगरी : आंब्याच्या बागेत नेऊन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी विष्णू प्रसाद डिल्ली कृष्ण न्यौपाने (वय ६०, सध्या रा. कोचरा, वेंगुर्ले, मूळ रा. नायरनमतलेस, पाल्पा, नेपाळ) याला दोषी ठरवत विशेष न्यायाधीश श्रीमती व्ही. एस. देशमुख यांनी २० वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे..दंडाच्या रकमेतील ५ हजार रुपये पीडितेला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त जिल्हा सरकारी अभियोक्ता रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले. पीडित मुलगी ५ मार्च २०२५ रोजी आरोपी विष्णूकडे मोबाईलवर कार्टून पाहण्यासाठी गेली होती..Akola Crime : १२ वर्षीय मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी पित्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा.यावेळी आरोपीने तिला जेवण देऊन दुपारी एका बागेत नेले आणि तिथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. .घडलेला प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून वेंगुर्ले पोलिस ठाण्यात ७ मार्च २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .Ratnagiri Crime : जेवण करण्यासाठी घरी बोलावलं अन् जबरदस्तीने ठेवले शारीरिक संबंध; अल्पवयीन मुलगी सहा महिन्यांची राहिली गर्भवती.सुनावणीदरम्यान न्यायालयात एकूण ८ साक्षीदार तपासले गेले. यामध्ये पीडित मुलगी, तिची आई, वैद्यकीय अधिकारी, पंच आणि तपास अंमलदार यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. .साक्ष आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून विशेष न्यायालयाने आरोपीला विविध कलमान्वये दोषी ठरवत ही शिक्षा सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.