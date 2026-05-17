Organic Farming : सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज; पालीत तालुकास्तरीय कृषी मेळाव्यात मार्गदर्शन, शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी औजारांचे वाटप

पाली : रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग व पंचायत समिती सुधागड पाली यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकताच पंचायत समिती सुधागड पाली येथे तालुकास्तरीय कृषी मेळावा व मार्गदर्शन कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. पेण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रविंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज प्रतिपादन आमदार रवींद्र पाटील यांनी केले. .यावेळी जिल्हा परिषद सेस फंडातून शेतकऱ्यांना कृषी औजारांचे वाटप करण्यात आले. रायगड जिल्हा परिषदेचे कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समितीचे सभापती वैकुंठ पाटील यांनी सभापती पदाची सूत्रे हाती घेताच जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात कृषी मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचना कृषी विकास अधिकारी महेश नारायणकर यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार सुधागड पाली परिसरातील शेतकरी बांधवांना प्रगतशील शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत व्हावे, या उद्देशाने या विशेष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते..जिप कृषी व पशुसंवर्धन सभापती वैकुंठ पाटील यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषद सेस फंड योजनेची माहिती दिली. तसेच, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा यासाठी कृषी विभागाच्या सेस फंडात मोठी वाढ करून भरघोस तरतूद करण्याचे महत्त्वपूर्ण आश्वासन त्यांनी दिले..मेळाव्यात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची सविस्तर माहिती दिली. कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सचिन कार्ले यांनी प्रगतशील शेतीबाबत व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा, यावर सखोल मार्गदर्शन केले. तसेच VRTI संस्थेचे प्रसाद दगडे यांनी सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पटवून देत शाश्वत शेतीबाबत मार्गदर्शन केले..उपसभापती संदेश शेवाळे यांनी शेतकरी बांधवांना कृषी विभागाच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन स्वतःची प्रगती साधण्याचे आवाहन केले. सभापती जागृती मानकर यांनी पारंपरिक शेतीसोबतच शेतकऱ्यांनी दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारखे शेतीपूरक जोडधंदे आत्मसात करावेत, असे सांगितले..आमदार रविंद्र पाटील यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सर्व अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना केल्या. सेंद्रिय शेती ही आजच्या काळाची गरज आहे, असे सांगत त्यांनी रासायनिक खतांचा वापर टाळून सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले..कृषी मेळाव्याच्या निमित्ताने एका भव्य कृषी प्रदर्शनाचेही आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये महिला बचत गटांची उत्पादने, कृषी सेवा केंद्रांचे स्टॉल्स, विविध बियाणे व सुधारित कृषी अवजारांचे प्रदर्शन मांडण्यात आले होते. सर्व मान्यवरांनी या स्टॉल्सना भेट देऊन महिला व शेतकऱ्यांचे कौतुक केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन प्रगतशील शेतकरी श्री. राजेंद्र राऊत यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहाय्यक गट विकास अधिकारी अशोक महामुनी यांनी केले. विस्तार अधिकारी कृषी संजय शेलेवाड व मिलिंद देवकर यांनी कृषी मेळावा यशस्वी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले..याप्रसंगी व्यासपीठावर कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समितीचे सभापती वैकुंठ पाटील, पंचायत समिती माजी सभापती गीता पालरेच्या, पंचायत समिती सभापती जागृती मानकर, उपसभापती संदेश शेवाळे, जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत वारगुडा, शर्मिला बोडके, पंचायत समिती सदस्या सुनीता लेंडी, प्रणिता परदेशी, कृषी विकास अधिकारी महेश नारायणकर, गट विकास अधिकारी लता मोहिते, प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी श्री. शिंदे, नगराध्यक्ष पराग मेहता, मान्यवर व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.