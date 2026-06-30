कोकण

Sudhagad Protest: सुधागडमध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात मनसे आक्रमक; सात दिवसांत प्रक्रिया न थांबवल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

स्मार्ट मीटरमुळे अवाढव्य वीजबिलांचा भडका; सात दिवसांत प्रक्रिया न थांबवल्यास सुधागडमध्ये मनसेचा तीव्र संघर्ष उभारण्याचा इशारा
MNS threatens protest in Sudhagad Taluka against the installation of smart meters by Mahavitaran

MNS threatens protest in Sudhagad Taluka against the installation of smart meters by Mahavitaran

Sakal

अमित गवळे
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पाली : सुधागड तालुक्यातील नागरिक महावितरणच्या स्मार्ट मीटरच्या कारभाराने पुरते हैराण झाले असून, या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वाढत्या वीज बिलांमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून, या स्मार्ट मीटरची प्रक्रिया कायमची बंद करण्याच्या मागणीसाठी मनसेने सुधागड तालुका अध्यक्ष सुनील साठे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. 29) महावितरणच्या पाली विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिले. या निवेदनाद्वारे, येत्या सात दिवसांत स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया न थांबल्यास सुधागड मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

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