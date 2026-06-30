Sudhagad Protest: सुधागडमध्ये स्मार्ट मीटरविरोधात मनसे आक्रमक; सात दिवसांत प्रक्रिया न थांबवल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

पाली : सुधागड तालुक्यातील नागरिक महावितरणच्या स्मार्ट मीटरच्या कारभाराने पुरते हैराण झाले असून, या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेनेने (मनसे) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. वाढत्या वीज बिलांमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून, या स्मार्ट मीटरची प्रक्रिया कायमची बंद करण्याच्या मागणीसाठी मनसेने सुधागड तालुका अध्यक्ष सुनील साठे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. 29) महावितरणच्या पाली विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिले. या निवेदनाद्वारे, येत्या सात दिवसांत स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया न थांबल्यास सुधागड मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून सुधागड तालुक्यात नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम राबवली जात आहे. मात्र, या नवीन मीटरमुळे वीज बिलात अनपेक्षित आणि अवाढव्य वाढ झाली असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. सामान्य ग्राहकांना हजारो रुपयांची बिले येत असल्याने त्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. या समस्येची दखल घेत तालुक्यातील नागरिकांनी महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेनेकडे धाव घेतली आणि स्मार्ट मीटरमुळे होणाऱ्या आर्थिक लूट विरोधात आवाज उठवण्याची मागणी केली..नागरिकांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत, महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेनेने तातडीने महावितरणच्या कार्यकारी अभियंता जाधव साहेबांना भेटून सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, स्मार्ट मीटरच्या कार्यपद्धतीत मोठी त्रुटी असून यामुळे ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. महावितरणने ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी. जर पुढील सात दिवसांत स्मार्ट मीटर संदर्भातील कोणतीही ठोस कार्यवाही आणि निर्णय न दिसल्यास, सुधागड तालुक्यात मनसेच्या वतीने महावितरण विरोधात तीव्र संघर्ष छेडला जाईल, असा सज्जड दम देण्यात आला. .या निवेदनाच्या वेळी मनसे तालुका अध्यक्ष सुनील साठे, पाली शहर अध्यक्ष दीपेश लहाने, चव्हाण वाडी शाखा अध्यक्ष परेश वनगळे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. या आंदोलनामुळे तालुक्यात स्मार्ट मीटर विरोधातील असंतोष समोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.