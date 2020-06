वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी बनवले हुबेहूब लाकडी ट्रकचे मॉडेल 

रत्नागिरी - ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकाला वाढदिवसाला भेट देण्याकरिता मित्राने चक्क ट्रकचे लाकडी मॉडेल बनवण्यास सांगितले. हे मॉडेल रत्नागिरीतील हरहुन्नरी कलाकार कारागीर संतोष माचकर आणि त्यांचा सुपुत्र रोहित माचकर यांनी या हुबेहुब बनवले. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळातही या कलाकारांनी घरबसल्या हे सुरेख मॉडेल साकारले. सुतार समाजातील माचकर कुटुंबीय उत्तम कलाकार असून आतापर्यंत त्यांनी लाकडापासून अनेक कलाकृती साकारल्या आहेत. रत्नागिरीतील हरहुन्नरी व्यक्तीमत्व कलाकार, गौरांग आगाशे यांनी ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक मित्र पराग सावंत यांना वाढदिवशी शुभेच्छा देण्यासाठी हे ट्रकचे मॉडेल संतोष माचकर यांच्याकडून बनवून घेतले. खऱ्या ट्रकला जे बाहेरील सुटे भाग दिसतात, ते सर्व भाग या मॉडेललाही आहेत. सर्वच्या सर्व ट्रक अगदी जसाच्या तसा तयार केला आहे. ट्रकची चेसी, हौदा, चाके, मागची व पुढची बाजू, आतील रचना, अगदी काचेवरील वायफरही अगदी जसेच्या तसे बनविले आहेत. माचकर पितापुत्रांचे हे कसब पाहून ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकही भारावला. अत्यंत बारकाईने, अभ्यासपूर्वक व कारागिरी पणाला लावून काम केले आहे. ट्रकचे हेडलाईट सुरु होतात आणि इंडिकेटर चमकतात. मिरजोळे एमआयडीसीमधील त्यांच्या विश्वकर्मा डेकोरेटर्समध्ये हा ट्रक बनवण्यास किमान पाऊण महिना लागला. यासाठी त्यांनी अगदी बारकाईने अभ्यास केला. सुरवातीला ट्रकचे फोटो काढले. मग फुटाला इंच अशी लांबी घेऊन हे हुबेहूब ट्रकचे मॉडेल बनवले. खरा ट्रक साडेबत्तीस फूट असून लाकडी ट्रकची लांबी साडेबत्तीस इंच आहे. ट्रक तयार झाल्यावर रंगकामात रत्नागिरीतील मूर्तीकार, मेकअपमन नरेश पांचाळ, प्रथमेश व चिन्मय पांचाळ यांचे सहकार्य त्यांना लाभले आहे.



Web Title: Model Of Wooden Truck To Wish Happy Birthday Ratnagiri Marathi News