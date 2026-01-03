Mokhada News: मोखाड्यात शिक्षण विभागाने घालून दिला माणुसकीचा आदर्श; अपघातग्रस्त विद्यार्थ्यांला दिला मदतीचा हात!

मोखाडा: मोखाड्यातील चप्पलपाडा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गाडीला क्रिडा स्पर्धेस जाताना अपघात झाला होता. या अपघातात अरूण लाखन या विद्यार्थ्यांचा पाय मोडला आहे. या विद्यार्थ्यांस गटशिक्षणाधिकारी श्रीमती गीता मसराम, शिक्षण विस्तार अधिकारी वसंत महाले, शिक्षक समन्वय समितीचे अध्यक्ष भाऊ नावळे, कार्याध्यक्ष रियाज शेख, उपाध्यक्ष नितीन आहेर, सचिव ललित मोरे यांनी मोठ्या प्रमाणात मदतनिधी उभारुन, शस्त्रक्रियेसाठी व आवश्यक साहित्य देऊन मदतीचा हात देत माणुसकीचे दर्शन घडवले आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .मागील महिन्यात मोखाडा केंद्र शाळा येथे तालुका स्तरीय क्रिडा स्पर्धाचे आयोजन शिक्षण विभागाने केले होते. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी चप्पलपाडा येथील 14 ते 15 विद्यार्थी एका खाजगी पीक अप गाडीतून येत होते. त्यावेळी रस्त्यात या गाडीला अपघात झाला. या अपघात प्रकरणी मुख्याध्यापक व केंद्र प्रमुखांना, गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. .दरम्यान, या अपघातात अरूण लाखन या विद्यार्थ्यांच्या मांडीचे हाड मोडले तर अन्य विद्यार्थी किरकोळ जखमी झाले होते. या विद्यार्थ्यांवर नाशिकच्या एका खाजगी रूग्णालय शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सदरच्या शस्त्रक्रियेसाठी पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी एकत्रित येत सुमारे 1. लाख. 25. हजाराची मदत ऊभी केली..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...\rया मदतीवरच न थांबता मोखाड्यातील शिक्षण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा निधी गोळा करून या विद्यार्थ्यांची घरी जाऊन भेट घेतली व त्याची आस्थेने चौकशी केली. तसेच त्याला शिक्षक व अधिकाऱ्यांनी उभारलेल्या मदतनिधीतुन नवे कपडे, गादी, पलंग व संपूर्ण बिछाना तसेच त्याचे आरोग्य लवकर सुधारावे म्हणून विविध फळे, सुकामेवा तसेच कुटुंबीयांसाठी किराणा व इतर आवश्यक वस्तूंची मदत देण्यात आली. शिक्षण विभागामार्फत दाखवण्यात आलेल्या या माणुसकीबद्दल शिक्षण विभागाचे अधिकारी व तालुक्यातील सर्व शिक्षकांचे विविध स्तरावर विशेष कौतुक करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.