Navrang Bird Konkan: मान्सूनची चाहूल! श्रीलंकेपासून हिमालयापर्यंत स्थलांतर करणारा 'नवरंग' कोकणात; विणीचा हंगाम, घरटे निर्मिती अंतिम टप्प्यात..

राजापूर: मॉन्सूनच्या आगमनाचा अंदाज व्यक्त करणारा नवरंग पक्षी कोकणात दाखल झाला असून, यंदा मॉन्सून लवकर येण्याच्या शक्यतेला त्यातून दुजोरा मिळत आहे. हवामानातील बदलांमुळे वेधशाळेचे अंदाज चुकत असताना 'नवरंग' पक्ष्याचे आगमन हा निसर्गाचा खात्रिशीर संकेत मानला जात आहे.गेल्या काही वर्षांत मॉन्सूनचे आगमन आणि परतीच्या वेळापत्रकात सातत्याने बदल होत असल्याने हवामान अंदाजही अनेकदा चुकीचे ठरत आहेत.अशा परिस्थितीत मॉन्सूनची चाहूल देणारा नवरंग पक्षी कोकणात दाखल झाला आहे. श्रीलंका ते हिमालयाच्या पायथ्यापर्यंत स्थलांतर करणारा नवरंग पक्षी मॉन्सूनपूर्व काळात विशेषतः कोकणात आढळतो. हिरव्या रंगासह निळा, तांबूस, काळा आणि पांढऱ्या रंगांची आकर्षक छटा असलेला हा पक्षी भुंड्या शेपटीमुळे सहज ओळखला जातो. पोटाचा आणि शेपटीखालचा भाग किरमिजी रंगाचा असतो. ओढे, नाले आणि दाट झुडुपांच्या परिसरात हा पक्षी मोठ्या प्रमाणात दिसतो. मे ते ऑगस्ट हा त्याचा विणीचा हंगाम असून गवत, काटक्या आणि वाळलेल्या पानांपासून तो गोलाकार घरटे बांधतो..शिटी वा ओरडण्यामधील ग्रुपिंग अनाकलनीयनवरंग पक्षी ओरडण्यापूर्वी ताठ बसून डोके मागे झुकवून मग जोरात ओरडतो. एका पक्ष्याने विशिष्ट आवाज काढल्यानंतर वा शिटी वाजविल्यानंतर त्या परिसरात वेगवेगळ्या दिशांना असलेले नवरंगचे जातभाई तशाच प्रकारचा आवाज काढून एकमेकांना प्रतिसाद देतात. नवरंगच्या या जातभाईंचा शिटीमधील हे ग्रुपिंग अनाकलनीय असते..नवरंग पक्षीइंग्रजी नाव : इंडियन पिट्टाहिंदी नाव : नवरंगमराठी नाव : पाऊसपेव, पाचापिल, बहिरा पाखरू, बंदी, खाटीक, गोळफा,