`सरकार हटाव, ग्रामपंचायत बचाओ`, असा कोकणात का घुमला नारा?

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - ऑगस्टमध्ये मुदत पूर्ण होत असलेल्या ग्रामपंचायतीवर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या प्रशासकीय नेमणुकांच्या ठाकरे सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या नेतृत्वाखाली येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. उपस्थित भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी "ठाकरे सरकार हटाव, ग्रामपंचायत बचाओ', अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. जोपर्यंत हा निर्णय ठाकरे सरकार मागे घेत नाही तोपर्यंत जिल्हाभर आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही यावेळी जिल्हाध्यक्ष तेली यांनी दिला.

श्री. तेली यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्याकडे निषेधाचे निवेदन दिले. यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष संदीप गावडे, महेश धुरी, नगराध्यक्ष संजू परब, सभापती मानसी धुरी, जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, भाजपचे ज्येष्ठ पदाधिकारी पुखराज पुरोहित, माजी सभापती पंकज पेडणेकर राजू परब, रवी मडगावकर, नगरपालिका गटनेते राजू बेग, सभापती नासीर शेख, भाजप चिटणीस तथा नगरसेवक मनोज नाईक, सुधीर आडिवरेकर, दिपाली भालेकर, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य निशांत तोरस्कर, तालुका प्रवक्ते केतन आजगावकर, बंटी पुरोहित, अमित परब आदी उपस्थित होते. चाकरमान्यांची योग्य सोय करा

गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात येणाऱ्या चाकरमान्यांनाबाबत सरकारने तत्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा. ज्याप्रमाणे परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावात जाण्यासाठी शासनाने मोफत सोय केली त्याच पार्श्‍वभूमीवर कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांची मोफत कोरोना चाचणी करून त्यांना जिल्ह्यात प्रवेश द्यावा, अशी मागणी तेली यांनी केली. संपादनः राहुल पाटील

