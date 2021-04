एमपीएससी'कडूनच आरोग्य विभागात भरती व्हावी - आमदार डावखरे

रत्नागिरी - सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी गट "अ' या संवर्गातील 899 पदाची सरळ सेवेने होणारी भरती प्रक्रिया स्वतंत्र निवड मंडळाऐवजी "एमपीएससी'कडूनच राबवावी. "एमपीएससी'कडून भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होईल, अशी मागणी भाजपाचे कोकण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे. "एमपीएससी'ला डावलून स्वतंत्र निवड मंडळाद्वारे भरतीचा निर्णय चुकीचा आहे, असे आमदार डावखरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागात तत्काळ भरती करायची आहे. "एमपीएससी'मार्फत जलद प्रक्रिया राबवून ती पदे भरता येतील. एमपीएससी ही राज्यातील वर्ग 1 व वर्ग 2 या पदांची भरती प्रक्रिया राबविणारी घटनात्मक संस्था आहे. मात्र, अत्यावश्‍यक सेवा असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वर्ग 1 च्या पदाची भरती प्रक्रिया स्वतंत्र निवड मंडळाकडून करणे हे असंवैधानिक आहे. स्वतंत्र निवड मंडळाकडून वर्ग 1 च्या पदांची भरती करण्यात येऊ नये. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वर्ग 1 या पदाचीही भरती होणार असल्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला. त्यामुळेच या दोन्ही पदांची भरती "एमपीएससी'कडून करावी, असे डावखरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. पुन्हा घोळ घालणार का?

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर तत्काळ पदभरती आवश्‍यक आहे. काही दिवसांपूर्वीचा आरोग्य विभागाच्या परीक्षांचा घोळ लक्षात घेता वर्ग 1 या महत्वाच्या पदांसाठी पुन्हा स्वतंत्र निवड मंडळ नेमून पुन्हा घोळ घालायचा आहे का? असा सवाल आमदार डावखरे यांनी उपस्थित केला.



Web Title: MPSC should recruit in health department Demand of MLA Davkhare