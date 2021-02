महावितरण कंपनीचा इशारा ; उद्योजकांनो बिल भरा नाहीतर वीज होईल कट

रत्नागिरी : महावितरण कंपनीने जिल्ह्यातील 93 मोठ्या आणि 187 छोट्या उद्योजकांना दणका दिला आहे. 280 उद्योजकांकडून सुमारे 16 कोटी 29 लाख थकबाकी असून ती लवकरात लवकर भरावी, अन्यथा वीज जोडणी तोडणार, अशी नोटीस बजावली आहे. थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणने कठोर पावले उचलली आहेत. कोरोना महामारीने महावितरण कंपनीलाही अडचणीत आणले आहे. लॉकडाउनमुळे सर्व ठप्प झाले होते. अनलॉकनंतर महावितरण कंपनीने सलग तीन महिन्याची ग्राहकांना बिले दिली; मात्र बिलांचा आकडा पाहून अनेक ग्राहक चक्रावले. वाढीव बिलाचा विषय त्यानंतर सुरू झाला ते अजूनही गाजत आहे. विरोधी पक्षांनीदेखील याबाबत आवाज उठवला आणि बिलं न भरण्याचा अनेक ग्राहकांनी निर्धार केला. वसुलीवर याचा मोठा परिणाम होऊन महावितरणसमोर थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला. आर्थिक संकटात महावितरण आल्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महावितरणची थकीत बिलं भरा, असे आवाहन केले. हेही वाचा- नीलेश राणे यांची अजित पवारांवर टीका; प्रसंगी बारामतीत जाऊन प्रत्युत्तर कठीण परिस्थितीतून उभे राहण्यासाठी महावितरण कंपनीनेही कठोर पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. मोठ्या थकबाकीदारांना नुकतीच नोटीस बजावली आहे. जिल्ह्यातील 93 मोठ्या उद्योजकांची 12 कोटी 89 लाख थकबाकी आहे तर 187 छोट्या उद्योजकांची 3 कोटी 40 लाख थकबाकी आहे. एकूण 280 उद्योजकांची 16 कोटी 29 लाख थकबाकी आहे. या ग्राहकांना वीज बिल भरण्याबाबत महावितरण कंपनीने नोटीस बजावली आहे. बिल भरा अन्यथा जोडणी तोडणार असा इशारा दिला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा

महावितरण कंपनीने कठोर कारवाईची पावले उचलल्याने वीज जोडणी तोडण्याच्या भीतीने ग्राहकांनी बिल भरण्यास सुरवात केली आहे. कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा दिला. थकबाकी वसुलीचे प्रमाण वाढल्यास महावितरणची परिस्थितीही सुधारेल. ग्राहकांना चांगली सेवा देता येईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. 93 मोठ्या उद्योजकांची 12 कोटी 89 लाख थकबाकी

187 छोट्या उद्योजकांची 3 कोटी 40 लाख थकबाकी

एकूण 280 उद्योजकांची 16 कोटी 29 लाख थकबाकी संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: MSEDCL warn for hit 93 large and 187 small entrepreneurs in the district konkan marathi news