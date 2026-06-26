कोकण

Raigad Safety Row: कुंभे धबधब्यातील प्रतिबंधित सुळक्याचे रील एमटीडीसीच्या पेजवर

कुंभे धबधब्याच्या प्रतिबंधित सुळक्याचे रील एमटीडीसीच्या अधिकृत पेजवर; पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ केल्याचा आरोप, वन्यजीव अभ्यासकाकडून पुराव्यासह थेट पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार
MTDC faces complaint for promoting dangerous Kumbhe waterfall on Instagram

MTDC faces complaint for promoting dangerous Kumbhe waterfall on Instagram

Sakal

अमित गवळे
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पाली : पर्यटनाच्या नावाखाली शासकीय यंत्रणा कशा प्रकारे निष्काळजीपणा करू शकतात, याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दोन वर्षांपूर्वी रील बनवताना प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर आन्वी कामदार हिचा ३५० फूट खोल दरीत कोसळून मृत्यू झालेल्या माणगाव जवळील कुंभे धबधब्याच्या प्रतिबंधित व धोकादायक सुळक्याचे आकर्षक रील एमटीडीसीच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम पेजवरून प्रसारित करण्यात आले आहे. कोणत्याही सुरक्षा सूचनेशिवाय हे रील पोस्ट करून पर्यटकांच्या जिवाशी खेळ मांडल्याप्रकरणी आणि वस्तूस्थिती सांगणाऱ्या नागरिकांच्या कमेंट्स डिलीट केल्याबद्दल वन्यजीव अभ्यासक आनंद मोहिते यांनी एमटीडीसी प्रशासनाविरोधात थेट रायगड पोलीस अधीक्षकांकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

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