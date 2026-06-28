Raigad: पर्यटनस्थळाचा प्रचार हा एकमेव उद्देश; असुरक्षित कृतींना कोणतेही प्रोत्साहन नाही पर्यटन विभाग; कुंभे धरण रिल्स नंतर खुलासा; रिल्स हटवली

अमित गवळे पाली: माणगाव जवळील प्रसिद्ध कुंभे धबधब्याच्या प्रतिबंधित व धोकादायक सुळक्याचे रील सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी वाद निर्माण झाल्यानंतर आता यावर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ म्हणजेच पर्यटन विभागाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे..सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कुंभे धबधबा या पोस्टबाबत पर्यटन विभागाने स्पष्टीकरण दिले असून, सदर पोस्टचा उद्देश केवळ संबंधित पर्यटनस्थळाचे नैसर्गिक सौंदर्य अधोरेखित करणे हाच होता, असे विभागाने म्हटले आहे.यासोबतच भविष्यात पर्यटन विभागाच्या समाज माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या सर्व पोस्टमध्ये पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शक सूचना लिहिण्यात येतील आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी पर्यटन विभाग कायम कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही देखील विभागाकडून देण्यात आली आहे.या संदर्भात सकाळ डिजिटल ने बातमी प्रसिद्ध केली होती..Pune: मंचर येथे आवटे महाविद्यालयासमोरील ओढ्याला गटारीचे स्वरूप; दुर्गंधीमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल.पर्यटन संचालनालयाने यासंदर्भातील बाजू अधिक स्पष्ट करताना सांगितले की, संबंधित पोस्टमध्ये कोणत्याही विशिष्ट साहसी कृतीला किंवा असुरक्षित भागात जाण्यास प्रोत्साहन देणारा मजकूर अथवा आवाहन करण्यात आलेले नव्हते.पोस्टमध्ये केवळ पर्यटनस्थळाचे निसर्गरम्य वैशिष्ट्य आणि पर्यटन मूल्य अधोरेखित करण्यात आले होते. याशिवाय, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत पोस्टमध्ये आवश्यक ती सूचना देखील देण्यात आली होती. तसेच, विभागाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार संबंधित पोस्ट आता डिलीट म्हणजेच आर्काइव्ह करण्यात आली असल्याचेही एमटीडीसीने स्पष्ट केले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: जि.प.च्या नव्या इमारतीला लोकार्पणापूर्वीच गेले तडे; ठेकेदाराचे देयक रोखून दोषींवर कारवाईची मागणी.राज्यातील विविध पर्यटनस्थळांचा जबाबदार आणि सुरक्षित पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रचार-प्रसार करणे हीच विभागाची मुख्य भूमिका असून, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे एमटीडीसीने स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, वन्यजीव अभ्यासक आनंद मोहिते यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेत थेट रायगड पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार नोंदवली होती. रील बनवताना प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर आन्वी कामदार हिचा ३५० फूट खोल दरीत कोसळून मृत्यू झालेल्या जागेचे सादरीकरण कोणत्याही सुरक्षा सूचनेशिवाय केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.तसेच वस्तूस्थिती मांडणाऱ्या नागरिकांच्या कमेंट्स डिलीट केल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. आनंद मोहिते यांच्या तक्रारीनंतर आणि निर्माण झालेल्या वादानंतर एमटीडीसीने ही अधिकृत भूमिका जाहीर करून ही रील हटवली आहे. त्यामुळे या वादावर आता पडदा पडण्याची शक्यता असली, तरी आगामी काळात शासकीय यंत्रणा सोशल मीडियावरील पर्यटनाचा प्रचार किती जबाबदारीने करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.