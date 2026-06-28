कोकण

Raigad: पर्यटनस्थळाचा प्रचार हा एकमेव उद्देश; असुरक्षित कृतींना कोणतेही प्रोत्साहन नाही पर्यटन विभाग; कुंभे धरण रिल्स नंतर खुलासा; रिल्स हटवली

MTDC Clarifies Kumbhe Waterfall Reels Controversy: एमटीडीसीने कुंभे धबधबा रिल्सबाबत स्पष्टीकरण देत पर्यटनस्थळाचा प्रचार हाच उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले.
Raigad

Raigad

esakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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अमित गवळे

पाली: माणगाव जवळील प्रसिद्ध कुंभे धबधब्याच्या प्रतिबंधित व धोकादायक सुळक्याचे रील सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी वाद निर्माण झाल्यानंतर आता यावर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ म्हणजेच पर्यटन विभागाने आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.

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