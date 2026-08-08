Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?

चिपळूण : कोयना अवजलाऐवजी मुळशी धरणातून पश्चिमेकडे वळवले जाणारे पाणी हा पर्याय तपासला जावा, अशी मागणी केली जात आहे. मुळशी धरण पुणे जिल्ह्यातील मुळा नदीवर (Mulshi Dam water western diversion) आहे. या धरणातील पाणी पारंपरिक पद्धतीने पूर्वेकडे जाणाऱ्या मुळा खोऱ्यात न सोडता पश्चिम घाटातील मोठ्या उंचीच्या फरकाचा फायदा घेऊन भिरा जलविद्युत प्रकल्पाकडे वळवले जाते..भिरा हा रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाचा जलविद्युत प्रकल्प असून, तो टाटा पॉवरकडून चालवला जातो. प्रकल्पाची स्थापित क्षमता ३०० मेगावॉट असून, त्यामध्ये सहा २५ मेगावॉटची यंत्रे आणि १५० मेगावॉटचे पंप स्टोरेज युनिट आहे..मुळशी धरणातून सोडलेले पाणी बोगदे व जलवाहिन्यांद्वारे भिरा येथील जलविद्युत केंद्राकडे नेले जाते. उंचीतील मोठा फरक वापरून या पाण्यापासून वीजनिर्मिती केली जाते. वीजनिर्मितीनंतर हे पाणी पश्चिमेकडील नदीप्रणालीत सोडले जाते. भिरा प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी कुंडलिका नदीच्या खोऱ्यात जाते. त्यामुळे मुळशी धरणातील पाण्याचा प्रवास पुणे जिल्ह्यातील जलाशयापासून सुरू होऊन जलविद्युत निर्मितीनंतर रायगड जिल्ह्यातील जलप्रवाहात होतो..Koyna Dam Water Release : कोयना धरणाच्या सांडव्यावरून 18,337 तर वीज गृहातून 1,050 क्युसेक विसर्ग; सहा वक्र दरवाजे चार फुटांवरून तीन फुटांपर्यंत आणले खाली.याच बाबीकडे मुंबईच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. मुळशी-भिरा योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पाण्याचा वापर केवळ एकदाच होत नाही. जलाशयातील पाणी उंचीच्या फरकामुळे टर्बाइनमधून सोडून वीजनिर्मिती केली जाते आणि त्यानंतर ते पाणी नदीतून पुढे जाते..म्हणजेच, वीजनिर्मिती आणि त्यानंतरचा जलवापर या दोन्ही शक्यता एका पाणीप्रवाहात साधता येतात. यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी भिरा प्रकल्पानंतर रायगडमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा किती भाग तांत्रिकदृष्ट्या उचलता येईल, त्यासाठी कोणत्या जलवाहिनीची आवश्यकता असेल, पंपिंगचा खर्च किती येईल आणि पर्यावरणीय परिणाम काय असतील याचा सविस्तर अभ्यास करण्याची गरज आहे..Koyna Dam Tailrace Water Issue : समुद्रात जाणारे कोयनेचे पाणी कोकणाला मिळणार का? पुन्हा नवे सर्वेक्षण सुरू; 'हा' निर्णय ठरवणार भविष्य.चिपळूणमधून शेकडो किलोमीटरचा नवा पाणीमार्ग उभारण्याऐवजी भिरा-कुंडलिका परिसरातून मुंबई महानगर प्रदेशाच्या दिशेने पाणी आणण्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्याची गरज आहे.-योगेश शिंदे, चिपळूण.बारसूसाठी पाणी देण्याचा विचारबारसू रिफायनरी प्रकल्पासाठी कोयना धरणाचे पाणी वापरण्याचा प्रस्ताव २०२३ मध्ये मांडला गेला आहे. प्रस्तावात वर्षाला सुमारे ७.५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते का? याचा अभ्यास सुरू असताना कोयनेचे पाणी मुंबईला नेले, तर मग बारसूसाठी पाणी कुठून आणणार? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.