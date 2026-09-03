Mumbai-Goa Highway : पुढील 6 महिन्यांत संपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होणार! गणेशोत्सवाआधी 'हा' महत्त्वाचा पूल प्रवाशांच्या सेवेत; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची घोषणा

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा महामार्गावरील पाच उड्डाणपूल पूर्णक्षमतेने वाहतुकीसाठी खुले केले आहेत. दीर्घकाळापासून रखडलेला आणि महत्त्वाचा असलेला चिपळूण येथील उड्डाणपूल गणेशोत्सवापूर्वी प्रवाशांच्या सेवेत पूर्णपणे दाखल केला जाणार (Chiplun flyover Mumbai Goa Highway latest update) आहे, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले. याशिवाय महामार्गाचे उर्वरित कामही अत्यंत वेगाने सुरू असून, पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले..ठाणे येथील एका कार्यक्रमादरम्यान ही महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. गणेशोत्सवात मुंबई-गोवा महामार्गावर दरवर्षी वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते आणि चिपळूण शहरासह विविध ठिकाणी वाहतूककोंडीचा मोठा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत..Khadpoli Bridge Latest Update : खडपोली पुलाबाबत मोठी अपडेट! नदीपात्रातील महत्त्वाचे टप्पे पार; 'या' महिन्यात वाहनांसाठी मार्ग मोकळा होणार?.महामार्गावरील कामाचा आढावा देताना मंत्री भोसले म्हणाले की, मुंबई-गोवा महामार्गावरील पाच उड्डाणपुलांचे काम पूर्ण करून ते आधीच वाहतुकीस सज्ज केले आहेत, तर चिपळूण येथील उड्डाणपुलाचे काम आता अगदी अंतिम टप्प्यात आले असून, गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी तो वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल. गणेशोत्सवात महामार्गावर कुठल्याही प्रकारची वाहतूक कोंडी होऊ नये, खड्डेमुक्त रस्ता उपलब्ध व्हावा आणि चाकरमान्यांचा प्रवास सुरक्षित व खंबीर व्हावा यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे. महामार्गावरील उर्वरित त्रुटी तातडीने दुरूस्त केल्या जात आहेत..Chiplun Flyover Traffic Update : गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! उड्डाणपुलाची एक मार्गिका सुरू करण्याच्या हालचाली, अधिकाऱ्यांकडून पाहणी.ही आहेत महामार्ग रखडण्याची कारणेमहामार्गाच्या कामाला झालेल्या विलंबावर भाष्य करताना ते म्हणाले, महामार्गाचे काम प्रदीर्घ काळ रखडण्यामागे न्यायालयीन खटले, ठेकेदारांची वारंवार करावी लागलेली निवड, काम सोडून गेलेले ठेकेदार आणि विविध स्तरांवर झालेला राजकीय हस्तक्षेप, ही मुख्य कारणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.