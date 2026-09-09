Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; गणेशोत्सव काळात ११ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमल, परिवहन विभागाचा आदेश

रत्नागिरी : गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने १६ टन किंवा त्यापेक्षा अधिक वजनक्षमता असलेल्या सर्व अवजड वाहनांना ११ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून बंदी घातली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही बंदी लागू केली आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर निर्माण होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी परिवहन विभागाने आदेश जारी केले आहेत..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.गणेशोत्सवात अवजड ट्रेलर्स, ट्रक आणि रेती, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी होते. हा त्रास कमी करण्यासाठी गणपती आगमन आणि पूर्व तयारीच्या काळात ११ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ते १५ सप्टेंबर रात्री ११ वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी असेल. त्यानंतर पाच दिवसांचे गणपती विसर्जन व परतीच्या प्रवासासाठी १८ सप्टेंबरला सकाळी ८ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत तर गौरी-गणपती विसर्जनानिमित्त १९ आणि २० सप्टेंबरला रात्री ११ वाजेपर्यंत ही बंदी कायम राहील. .यानंतर अनंत चतुर्दशीच्या मुख्य विसर्जन व परतीच्या मोठ्या प्रवासादरम्यान २५ सप्टेंबरच्या सकाळी ८ वाजेपासून ते २६ सप्टेंबरच्या रात्री ८ वाजेपर्यंत महामार्गावर अवजड वाहनांना प्रवेश दिला जाणार नाही. स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन गरजेनुसार या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात येईल..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... या वाहनांना सवलत नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या वाहनांना या बंदीतून विशेष सवलत दिली आहे. यामध्ये दूध, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा एलपीजी सिलिंडर, भाजीपाला, औषधे, लिक्विड ऑक्सिजन, अन्नधान्य आणि नाशवंत माल वाहून नेणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. याशिवाय रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल, पोलिस वाहने, जेएनपीटी व जयगड बंदरांतून आयात-निर्यात करणारी वाहने आणि महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे साहित्य वाहून नेणाऱ्या वाहनांना (वाहतूक पोलिसांच्या प्रवेशपत्रासह) या निर्बंधातून वगळले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.