Mumbai Goa Highway Traffic : मुंबई-गोवा महामार्गावर चाकरमानी-पर्यटकांचा खोळंबा! इंदापूर-माणगाव पट्ट्यात वाहनांच्या लांब रांगा; सलग सुट्ट्यांमुळे भीषण स्थिती

पाली (रायगड) : महाराष्ट्र दिन आणि शुक्रवारपासून सुरू झालेली सलग उन्हाळी सुट्टी, यामुळे कोकणाकडे जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा आणि पर्यटकांचा ओघ वाढल्याने मुंबई-गोवा महामार्गावर आज शुक्रवारी (ता. १) प्रचंड वाहतूक कोंडी पाहायला (Mumbai Goa highway traffic today) मिळाली. अवघे काही किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी प्रवाशांना कित्येक तास रखडावे लागले. कडाक्याचे ऊन आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगांमुळे प्रवाशांचे विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांचे प्रचंड हाल झाले..उन्हाळी सुट्ट्यांच्या निमित्ताने निसर्गरम्य रायगड जिल्ह्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, महामार्गावरील इंदापूर ते पळस्पे या ८४ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याचे काम तब्बल १६ वर्षांनंतरही अपूर्ण असल्याने या मार्गावर 'कोंडीचे ग्रहण' लागले आहे..माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे काम मार्गी न लागल्याने या शहरांमध्ये व बाहेर दोन्ही बाजूला शुक्रवारी वाहनांची मोठी गर्दी होती. संध्याकाळी उशिरापर्यंत महामार्गावर सर्वत्र हीच स्थिती होती. शनिवार (ता. २) पासून वीकेंड सुरू होत असल्याने ही कोंडी अधिक गडद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..सध्या विधी (LLB) विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू आहेत. दुसऱ्या आणि तृतीय वर्षाच्या विधी विद्यार्थ्यांचा शनिवारी (ता. 2) पेपर आहे. लांबून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा अंदाज घेऊन आदल्या दिवशीच किंवा वेळेपूर्वी पोहोचण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रशासनाने ही कोंडी सोडवण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. मागील वर्षी मे महिन्यामध्ये विद्यार्थ्यांना वाहतूक कोंडीचा फटका बसला होता.-डॉ. रवींद्र राठोड, प्राचार्य, सुर्वे लॉ कॉलेज.प्रवाशांचा संताप : 'हेच का अच्छे दिन?'रस्त्याची दुरावस्था आणि तासन्तास होणारा खोळंबा यामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. उरणवरून पोलादपूरला आपल्या गावी निघालेले प्रवासी राजेंद्र जाधव यांनी आपला अनुभव सांगताना म्हटले की, सकाळी ९ वाजता कुटुंबासमवेत निघालो होतो, मात्र खारपाड्यापासूनच कोंडी सुरू झाली. इंदापूर गाठायला संध्याकाळचे ५ वाजले. इतक्या वर्षांत १ मे ला कधीही इतकी भीषण कोंडी पाहिली नव्हती. रस्त्याची ही अवस्था पाहून 'हेच का अच्छे दिन' असा प्रश्न मनात येतो..कोंडीची मुख्य 'हॉटस्पॉट्स'माणगाव शहर व इंदापूर बायपास बायपासचे काम अपूर्ण असल्याने शहरात दोन्ही बाजूला ३ ते ४ किमीची कायमची कोंडी. इंदापूर ते कशेणे रस्ता कमालीचा अरुंद असल्याने वाहनांच्या रांगा. नागोठणे व कोलेटी उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट असल्याने छोटा मार्गावरून वाहतूक कोंडी. तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारी वाहने अशी विविध कारणे वाहतूक कोंडीची आहेत. त्याबरोबरच वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाची नियोजन देखील कमी पडत आहे.