Raigad Traffic: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंदी आदेशाला केराची टोपली; पालीत अवजड डंपर वाहतूक सुरूच, नागरिक संतप्त

पाली : प्रसिद्ध अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला आणि अपघातांना आळा घालण्यासाठी रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत अवजड वाहतुकीवर (डम्पर व इतर मोठी वाहने) पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश काही दिवसांपूर्वी जारी केले होते. मात्र, या अधिकृत आदेशाची पायमल्ली होत असून, शहरात अजूनही डंपर आणि अवजड वाहनांची वर्दळ राजरोसपणे सुरूच असल्याचे चित्र समोर आले आहे. याबाबत नगरपंचायतने कारवाईचा इशारा दिला आहे..प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पाली नगरपंचायतीच्या वतीने पाली शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर अवजड वाहतूक बंदी संदर्भातील मोठे माहिती फलक आणि बॅनर्स लावण्यात आले आहेत. या बॅनर्सवर बंदीची वेळ आणि नियमांची सविस्तर माहिती देण्यात आली असली, तरी डंपर चालक आणि वाहतूकदार या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष करत शहराच्या अरुंद रस्त्यांवरून अवजड वाहने चालवत आहेत..दररोज हजारो भाविक, शाळकरी विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांची वर्दळ असलेल्या या क्षेत्रात ओव्हरलोड डंपरमुळे धुळीचे साम्राज्य, खडी सांडणे आणि अपघातांचा धोका कायम आहे. बंदी केवळ कागदावरच उरल्याने "प्रशासनाचा धाक संपला आहे का?" असा संतप्त सवाल पालीकर विचारत आहेत. डंपर वाहतुकीमुळे या ठिकाणी अनेक अपघात होऊन काही नागरिक जखमी झाले आहेत. त्यामुळे नाही अवजड व डंपर वाहतुकी विरोधात प्रचंड असंतोष आहे. समाज माध्यमांवर रोज नागरिक यासंदर्भात तीव्र शब्दात आपली मते मांडत आहेत..शहरात अवजड वाहने येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. याची दखल नगरपंचायतीने घेतली असून, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित विभागांसोबत लवकरच एक बैठक आयोजित केली जाईल. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील.पराग मेहता, नगराध्यक्ष, पाली नगरपंचायत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.