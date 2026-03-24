Farmers Protest : नांदगाव येथे महामार्ग रोको; आंबा-काजू बागायतदारांचा ‘वर्षा’वर धडक देण्याचा इशारा

कणकवली : आंबा आणि काजू नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी आज पुन्हा बागायतदार आक्रमक झाले. त्यांनी नांदगाव येथे मुंबई-गोवा महामार्ग रोखला. भरपाईची घोषणा दोन दिवसांत होईल, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लेखी ग्वाही मिळाल्यानंतर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी बागायतदार शेतकऱ्यांतर्फे सुरू केलेले रास्ता रोको आंदोलन स्थगित केले. नुकसानभरपाई देण्याबाबत फसवणूक झाली तर संघर्ष अटळ असून, थेट ‘वर्षा’ बंगल्यावर आंदोलन छेडू, असा इशारा त्यांनी दिला..कोकणातील बागायतदारांचे वातावरणातील बदलामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. आंबा, काजू उत्पादकांना भरपाई मिळावी म्हणून याआधी जिल्हा मुख्यालयात मोर्चा काढण्यात आला होता. भरपाईची घोषणा न झाल्यास रास्ता रोकोचा इशारा देण्यात आला होता. .हजारो बागायतदार मुख्यालयात धडकले.या पार्श्वभूमीवर आज नांदगाव तिठ्यापासून काही अंतरावरील पेट्रोल पंपासमोर आंबा, काजू बागायतदार शेतकऱ्यांच्या वतीने शेट्टी यांनी दुपारी सव्वाअकरापासून रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. शेकडो आंदोलकांचे सुमारे दोन तास आंदोलन सुरू होते. यात शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यासह कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर, उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक, शेतकरी नेते संजय गावडे, किरण टेंबुलकर, दिनेश धुवाळी यांच्यासह आंबा आणि काजू बागायतदार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक तळेरे फोंडा ते हुंबरट आणि तळेरे फोंडा कनेडी ते कणकवली मार्गे वळविण्यात आली. त्यामुळे कितीही तास रास्ता रोको केला तरी सरकारला जाग येणार नाही, असे सांगत शेट्टी यांनी हुंबरट तिठा किंवा थेट कणकवलीत जाऊन रास्ता रोको करण्याचा निर्णय घेतला. .Sindhudurg Elephant Threat : हत्तींना हटवा; अन्यथा ‘वन’समोर ठाण; कोलझर पंचक्रोशीतून इशारा; काजू उत्पन्नच सडले तर जगायचे कसे?.त्याला उपस्थित शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर तळपत्या उन्हात नांदगाव ते कणकवली असा बागायतदार शेतकऱ्यांचा पायी मोर्चा घोषणाबाजीसह निघाला. दरम्यान, नांदगावपासून तीन किलोमीटरवर पावाचीवाडी येथे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे दुपारी सव्वाच्या सुमारास मोर्चाला सामोरे गेल्या. त्यानंतर तेथेच महामार्ग रोखून चर्चा सुरू झाली. .यावेळी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी राज्य शासनाच्या वतीने नुकसानग्रस्त आंबा आणि काजू बागायतदारांना दोन दिवसांत भरपाई मिळेल, अशी लेखी ग्वाही देणारे पत्र दिले. ते पत्र शेट्टी यांनी जाहीरपणे वाचून दाखवले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करायचे का, अशी विचारणा त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना केली. आंदोलनकर्त्यांनी त्याला संमती दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले..शेट्टी म्हणाले, ‘‘कोकणातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य शासन तयार आहे. त्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ द्यावा, अशी शासनाने जिल्हा प्रशासनाकडून आमच्याकडे विनंती केली. सरकार पातळीवर नुकसानभरपाई देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे..भरपाईची घोषणा अधिवेशन सुरू असतानाच केली जाईल, असे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आम्ही दोन दिवस थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशन संपायच्या आत आंब्याला हेक्टरी पाच लाख आणि काजूला हेक्टरी तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळायलाच हवी. या रकमेत आम्ही तडजोड स्वीकारणार नाही. बुधवारपर्यंत (ता. २५) याबाबतची घोषणा राज्याने न केल्यास आम्ही २६ किंवा २७ मार्चला ओरोस येथे पुन्हा शेतकऱ्यांची व्यापक बैठक घेणार आहोत. यात पुढील लढ्याचा निर्णय जाहीर करण्यात येईल.’’.चौकटफसवणूक केल्यास संघर्ष अटळशेट्टी म्हणाले, ‘‘नुकसानभरपाई देण्याबाबत शासनाने फसवणूक केली, तर मात्र संघर्ष अटळ असणार आहे. आम्ही थेट मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर आंदोलन करणार आहोत. त्या आंदोलनात केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतील आंबा बागायतदार देखील मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.’’.चौकटगुन्हे दाखल केल्यास गमिनीकाव्याने लढूआम्ही संवैधानिक मार्गाने आंदोलन केले. राज्याने आश्वासन देऊनही दोन दिवसांत नुकसानभरपाई जाहीर केली नाही, म्हणून शेतकऱ्यांना आज रस्त्यावर उतरावे लागले. या प्रकाराला सरकारच दोषी आहे. त्यामुळे आम्हा कुणावरही गुन्हे दाखल करू नये, अशी आम्ही प्रशासनाला विनंती केली आहे. जर गुन्हे दाखल झाले तर आमचा पुढील लढा गमिनीकाव्याने असेल, हे पोलिस यंत्रणेने लक्षात ठेवावे, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला..चौकट.. तर त्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू!आंबा आणि काजू नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबतची प्रक्रिया राज्य पातळीवर सुरू आहे. भरपाईची घोषणा विधिमंडळाच्या सभागृहात अधिवेशन संपण्यापूर्वी होईल. याखेरीज सावकारी करणारे जे व्यापारी आहेत, त्यांच्याविरोधात तक्रार आली, तर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कीटकनाशकांबाबत तक्रारी आल्या, तर संबंधित व्यापाऱ्यांवर छापे टाकू, असे शासनाने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे..कोटप्रत्येक निवडणुकीत मतांसाठी घरोघरी येणारे लोकप्रतिनिधी आज शेतकऱ्यांवर संकट आल्यानंतर मात्र पळाले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्या. देवगड, मालवणसह जिल्ह्यातून भाजपचे लोकप्रतिनिधी निवडून गेले आहेत. मात्र, यातील एकही प्रतिनिधी मोर्चाला नाही. कारण त्यांना जनतेच्या सुख-दुःखाशी काहीही देणेघेणे नाही, तर केवळ पैसे वाटून निवडणुका जिंकायच्या आहेत.- सुशांत नाईक, उपनगराध्यक्ष, कणकवली .आंदोलनातूनसकाळी ११.१५ - नांदगाव पेट्रोल पंप येथे रास्ता रोको सुरूदुपारी १२.३० - आंदोलनकर्त्यांची महामार्गावरून कणकवलीकडे कूच१.१० - नांदगाव पावाचीवाडी येथे जिल्हाधिकारी व शेट्टी यांची भेटराज्य शासनासह मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजीतळेरे आणि जानवली येथे अजवड वाहतूक थांबविण्यात आलीमुंबईला जाणारी वाहने आंदोलनामुळे नांदगाव भागात अडकली.दोन महिने सिंधुदुर्गातील बागायतदार नुकसानभरपाईसाठी आंदोलने करून लक्ष वेधत आहेत; दोन महिने सिंधुदुर्गातील बागायतदार नुकसानभरपाईसाठी आंदोलने करून लक्ष वेधत आहेत; पण सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. मागण्या मान्य करण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे बागायतदारांना नोटिसा पाठवा, त्यांनी उत्खनन केलेल्या मातीवर लाखोंचा दंड करा, असे उपद्व्याप राज्य शासनाकडून सुरू आहेत. मात्र, असल्या कारवाईला बागायतदार घाबरणार नाही.- संदेश पारकर, नगराध्यक्ष, कणकवली.आंबा, काजू नुकसानभरपाईसाठी ओरोस येथे काढलेल्या मोर्चावेळी पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दोन दिवसांत भरपाई मिळवून देतो, अशी ग्वाही दिली होती; पण त्यांची ही घोषणा पोकळ ठरली. मोर्चानंतर दहा दिवस झाले तरी शासनाने भरपाईबाबत निर्णय घेतलेला नाही. आंबा, काजू बागायतदार शेतकरी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचू नयेत, यासाठीच पालकमंत्री प्रयत्न करत होते.- संजय गावडे, बागायतदार. 