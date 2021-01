'आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा अंडरग्राउंड ; ‘मातोश्री’वरून बटण दाबले गेले, की ते सहभागी होतात'

ओरोस (रत्नागिरी) : एकीकडे शिवसेना वीजबिल माफी जाहीर करते; तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी राज्यातील ७१ हजार वीज ग्राहकांची वीजतोडणी करणार आहे. ही जनतेची फसवणूक आहे. त्यामुळे या विरोधात भारतीय जनता पक्ष आंदोलन छेडणार आहे, असा इशारा भाजप नेते खासदार नारायण राणे यांनी दिला.

पडवे येथील एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शेतकरी आंदोलनाबाबत बोलताना खासदार राणे यांनी लाल किल्ल्यावरील भारत ध्वज उतरवित खालिस्तानचा ध्वज लावण्यात आला, हे शेतकरी आंदोलन करणाऱ्या १६ राजकीय पक्षांना योग्य वाटते का? असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेने शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला असला तरी अन्य पक्षाप्रमाणे आंदोलनात सहभागी झाली नाही, याकडे लक्ष वेधले असता शिवसेनेचा पाठिंबा अंडरग्राउंड होता. ‘मातोश्री’वरून बटण दाबले गेले, की ते सहभागी होतात, असा टोला मारला. हेही वाचा - सुप्रसिद्ध गझलकार इलाही जमादार यांचे निधन राऊत यांच्यावर टीका चिपी विमानतळसाठी जमीन संपादन करीत असताना विरोध करणारे आताचे खासदार विनायक राऊत त्याच विमानतळ उद्‌घाटनाच्या तारखा शोधत आहेत. मात्र, रस्त्यासाठी आवश्‍यक ३२ कोटी हे सरकार देऊ शकले नाहीत. रस्ते व पाणी या मूलभूत गरजा भागवू शकले नाहीत. जिल्ह्यात निधी आणला नाही. आता निधी आलाय. हा निधी एप्रिलमध्ये प्राप्त होऊन सप्टेंबरमध्ये खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप ती प्रक्रिया सुरू झाली नाही. परिणामी, ३१ मार्चला हा निधी मागे जाणार आहे, असे खासदार राणे यांनी सांगितले. संपादन - स्नेहल कदम

