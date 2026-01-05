Narayan Rane Statement : ‘‘सिंधुदुर्गमधील जनता मला नेता म्हणते. आज काही नेते येऊ पाहात आहेत, काही आलेत; पण कुणी कितीही प्रयत्न केला, तरी राणेंना संपवणं सोपे नाही. त्यासाठी आजवर अनेकांनी प्रयत्न केलेत; पण त्यांना ते जमलं नाही. राणे सर्वांना पुरून उरतात. सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समर्थ आहे. वय कितीही झालं तरी मी मागे पाहत नाही,’’ असा इशारा माजी केंद्रीयमंत्री आणि खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी दिला..‘‘सिंधुदुर्गात काही नवे नेते येताहेत. पैसा, गाडीचं आमिष दाखवून कार्यकर्ते फोडले जाताहेत. मतदारांना पैसे वाटून निवडणुका जिंकण्याचे प्रकार केले जात आहेत. एवढेच नव्हे, तर कार्यकर्त्यांमध्ये द्वेष परसविण्याचेही काम सुरू आहे, अशा द्वेषाच्या राजकारणाला सिंधुदुर्गात थारा देऊ नका,’’ असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले..शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयासमोरील पटांगणात आज श्री. राणे यांची जाहीर सभा झाली. तत्पूर्वी बांदा ते कणकवलीपर्यंत राणेंच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. दोन हजारांहून अधिक गाड्यांचा ताफा आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते या शक्तिप्रदर्शनात सहभागी झाले होते. कणकवलीतील सभेवेळी पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे, नीलमताई राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्यासह शिंदे शिवसेना, भाजप तसेच राणेंवर प्रेम करणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..मालेगावात 301 उमेदवार आजमावणार नशीब, 225 जणांची माघार; शिवसेना, इस्लाम पार्टीने रोखली बंडखोरी, मंत्री भुसेंचीही शिष्टाई यशस्वी.श्री. राणे म्हणाले, ‘‘मी १९९० पासून सिंधुदुर्गच्या राजकारणात आहे. आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ते केंद्रीय मंत्री आणि आता खासदार म्हणून जनतेची सेवा करतोय. मला कुठल्याही पदाची अपेक्षा नाही. सर्व पदे मला मिळाली आहेत. या पदांचा उपयोग मी जनसेवेसाठीच केलाय. गावात, वाड्यावाड्यांत डांबरी रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले. चांगल्या शिक्षणाची व्यवस्था केली. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी केली. लघु, मध्यम धरणांची आखणी केली. यातील अनेक धरणे पूर्णत्वास नेली. जिल्ह्यात तब्बल २८ मोठ्या पुलांची उभारणी माझ्या काळात झाली. प्रत्येकाला रोजगार मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले.’ माझ्या पूर्वी आणि आतापर्यंतच्या काळात माझ्याइतका विकास सिंधुदुर्गचा कुणी करून दाखवला असेल तर नाव सांगा, असे आव्हानही त्यांनी या सभेत दिले..राजकारणातील पैशांच्या गैरवापरावर त्यांनी तीव्र टीका केली. ते म्हणाले, ‘पैशासाठी राजकारण करू नका. पैसे देऊन माणसं विकत घेण्याची पद्धत चुकीची आहे. पैसे घेऊन निष्ठा विकू नका, असे पैसे पचत नाहीत. निवडणुकांत मतदार पैसे मागत नाहीत, आपणच त्यांना ती सवय लावत आहोत. तर काही नेते पैसे, गाड्या, पद आदींचं आमिष दाखवून कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे घेत आहेत. पण मी असं राजकारण कधी केलं नाही. पक्षात येण्यासाठी कुठल्याही कार्यकर्त्याला पैसे दिले नाहीत की ठेकेदाराकडूनही कधी एक रुपया घेतला नाही.’’.'देवा देता तो छप्पर फाडके देता है!' छगन भुजबळांकडून CM फडणवीसांचं कौतुक; नायगावचं नामांतर 'क्रांतीज्योती सावित्रीनगर' करण्याची मागणी.‘‘१९९९ ला मुख्यमंत्री असताना आएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची मी बैठक घेतली. त्यावेळी त्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोकणातील एकही आयएएस-आयपीएस अधिकारी नाही, याची मला खंत वाटली. त्यामुळे कणकवलीत अभियांत्रिकी महाविद्यालय, त्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले, तर तातू राणे ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी, शेकडो रुग्णांच्या शस्त्रक्रियेसाठी मदत केली. एवढं काम अन्य कुणी नेत्यांनी केलंय का? ते दाखवा,’’ असेही आव्हान त्यांनी दिले. ते म्हणाले,‘‘ राणे यांनी नीलेश आणि नीतेश राणे यांच्या कामाचे कौतुक केले. दोघेही सक्षमपणे जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही दोहोंच्या कामाचं कौतुक केलंय. आता माझ्यानंतर या दोहोंना तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे. आम्हाला कुणाचाही पैसा नको, फक्त प्रेम हवे.’’.सभेच्या अखेरीस त्यांनी,‘‘भाजप, एकनाथ शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र राहण्याचे आवाहन केले. मतभेद नकोत, द्वेषाला राजकारणात थारा देऊ नका, प्रेमाने माणसं जोडा, असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना डगमगू नये, जिल्ह्यासाठी आणि जिल्ह्यातील माणसांसाठी काम करत राहावे,’’ असे आवाहन त्यांनी केले. ‘‘कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य, समाधान हीच माझ्यासाठी ऊर्जा आहे. कणकवलीतील मेळाव्यासाठी प्रचंड संख्येने कार्यकर्ते आले. त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला, हीच मला आता पुन्हा काम करण्यासाठी प्रेरणा देत राहील,’’ असेही ते म्हणाले..मेळाव्याने बरंच काही साध्य केलं‘ना रा’ हा शब्द समजून घेत घेत कणकवलीपर्यंत आलो. हा मेळावा आयोजित करायची वेळ का आली? ते मला कळलं नाही. कुणामुळे आली, कशासाठी आली, ते कळलं नाही. भाजप हा माझ्या आयुष्यातील शेवटचा पक्ष आहे. मात्र, जगेन तर स्वाभिमानानं, हा स्वभाव माझा आहे, असेही श्री. राणे म्हणाले. आता पत्रकार म्हणतील या मेळाव्यातून काय साध्य झालंय. पण, या मेळाव्याने बरंच काही साध्य केलंय. अनेक जुने कार्यकर्ते मला भेटले. माझा जोश, उत्साह वाढवलाय. मला प्रेरणा दिलीय. कार्यकर्त्यांचं हेच प्रेम मला सतत ऊर्जा आणि प्रोत्साहन देत राहणार आहे. त्यामुळे मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नका. सिंधुदुर्गात भाजप-शिवसेना बळकट व्हायला हवी, असे राणे यावेळी म्हणाले..Marathi Sahitya Sammelan : मराठी साहित्य संमेलनाला गालबोट! कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांना फासले काळे; पोलिसांनी कोरेगावातील संदीप जाधवला घेतलं ताब्यात.राणे विरुद्ध राणे कधी होणार नाहीते म्हणाले,‘राणे विरुद्ध राणे कधी होणार नाही. दोन्ही मुलांचे पक्ष वेगळे आहेत, मात्र ते आम्ही केलेले नाहीत. राणे घरात एकत्रच आहे, ते एकत्रच राहणार. निवडणुकांमुळे जिल्ह्यात कोटी कळू लागलेत. राणेंकडून दूर होण्यासाठी काहींना कोटी मिळत आहेत. तुम्ही कोट्यवधी घ्या आणि माझ्यापासून दूर जा, मला काहीही वाटणार नाही. मात्र, ज्या पक्षात जाल तो पक्ष सांभाळा, निष्ठा सांभाळा. तसेच राजकारणात नेहमी कटकारस्थानांना सामोर जावं लागतं. पण, आता या शब्दाला मीच पूर्णविराम देण्याचं ठरवलं आहे. आता दोन्ही मुलं राजकारणात सक्षमपणे उभी आहेत. दोन्ही मुलांचा अभिमान वाटतो.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.