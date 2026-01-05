कोकण

Narayan Rane : 'कुणी कितीही प्रयत्‍न केला, तरी राणेंना संपवणं सोपं नाही, सर्वांना पुरून उरतात'; नारायण राणेंचा कोणाला इशारा?

Narayan Rane’s Strong Political Warning in Sindhudurg : सिंधुदुर्गात नारायण राणेंनी विरोधकांना थेट इशारा देत पैसा आणि द्वेषाच्या राजकारणावर टीका केली. जनता आपल्यासोबत असल्याचा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
Narayan Rane

Narayan Rane

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Narayan Rane Statement : ‘‘सिंधुदुर्गमधील जनता मला नेता म्‍हणते. आज काही नेते येऊ पाहात आहेत, काही आलेत; पण कुणी कितीही प्रयत्‍न केला, तरी राणेंना संपवणं सोपे नाही. त्‍यासाठी आजवर अनेकांनी प्रयत्‍न केलेत; पण त्‍यांना ते जमलं नाही. राणे सर्वांना पुरून उरतात. सर्व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समर्थ आहे. वय कितीही झालं तरी मी मागे पाहत नाही,’’ असा इशारा माजी केंद्रीयमंत्री आणि खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Narayan Rane
money
Nilesh rane
nitesh rane
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.