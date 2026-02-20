कोकण

Sindhudurg Heritage : स्वराज्यकालीन ऐतिहासिक वारसा उजेडात;अमात्य नारोपंत नीलकंठ यांच्या समाधीचा उलगडा

Nilkanth Samadhi : स्वराज्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण पान पुन्हा उजेडात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळातील अमात्य नारोपंत नीलकंठ यांच्या समाधीचे स्थान अखेर निश्चित झाले आहे
The identified samadhi site

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवगड/पाली : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळातील महत्त्वाचे पद भूषवणारे अमात्य नारोपंत नीलकंठ यांच्या देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर येथील समाधी वृंदावनाचा ऐतिहासिक उलगडा झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण शोधावर आधारित शोधनिबंध ‘कोकण इतिहास पत्रिका’ (जानेवारी-मार्च २०२६) मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

