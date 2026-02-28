Pali Accident : पालीत डंपरचा पुन्हा धुमाकूळ! महावितरणचे कर्मचारी थोडक्यात बचावले, कंबरेला दुखापत

पाली - अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात अवजड आणि ओव्हरलोड डंपरचा थरार थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. शुक्रवारी (ता. 27) पाली महावितरणचे कर्मचारी अनंत सोनवणे यांना एका भरधाव डंपरने चिरडले असते, मात्र प्रसंगावधान राखून त्यांनी गाडीवरून उडी मारल्याने त्यांचे प्राण वाचले. या भीषण अपघातात त्यांच्या दुचाकीवरून डंपरचे चाक गेले असून अनंत सोनवणे यांच्या कंबरेला गंभीर मार लागला आहे..डंपरने अनंत सोनवणे यांच्या दुचाकीला पाठीमागून ठोकर दिली. विशेष म्हणजे, अपघात केल्यानंतर मुजोर डंपर चालक तिथे थांबला नाही. मात्र, उपस्थित भाजप तालुकाध्यक्ष श्रीकांत ठोंबरे यांच्यासह संतप्त नागरिकांनी पाठलाग करून त्याला नगरपंचायत कार्यालयासमोर अडवले आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या घटनेमुळे पालीकर नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..पालीत डंपरमुळे होणाऱ्या अपघातांची ही पहिलीच वेळ नाही. जानेवारी महिन्यात अशीच एक भीषण घटना घडली होती. ग. बा. वडेर हायस्कूल जवळ खडी घेऊन जाणाऱ्या डंपरच्या फाळक्याची कडी तुटून जांभूळपाडा येथील ग्रामविकास अधिकारी सचिन केंद्रे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांच्या तोंडाला आणि जबड्याला मोठी दुखापत झाली होती. अवघ्या दीड महिन्यांत पुन्हा तसाच प्रकार घडल्याने प्रशासनाने यातून कोणताही धडा घेतला नसल्याचे दिसून येत आहे..अवजड वाहतुकीबाबत नगरपंचायतीने ठराव केला आहे. या संदर्भात पोलीस विभागाचा तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, प्रशासनाच्या वतीने अवजड वाहतूक बंदीबाबतचे पुढील अधिकृत आदेश निर्गमित केले जातील.- माधुरी मडके, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत पाली.या ओव्हरलोड डंपर वाहतुकीमुळे शाळकरी विद्यार्थी, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या गाडीवाल्यांना व त्यांच्या मालकांना सामान्यांच्या जिवापेक्षा पैशाने स्वतःची घरे भरायची आहेत. यामुळे जर कोणाचा जीव गेला तर ते सर्व कुटुंब उध्वस्त होईल. प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन ओव्हरलोड वाहतूक तातडीने बंद करावी, अन्यथा सामान्य पालीकर रस्त्यावर उतरेल.- श्रीकांत ठोंबरे, अध्यक्ष, भाजप, सुधागड तालुका..नगरपंचायतीचा ठराव आणि प्रशासकीय हालचालीनागरिकांनी दिलेल्या तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने पाली नगरपंचायतीने गुरुवारी (ता. 26) सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत अवजड वाहतूक शहरातून पूर्णपणे बंद करण्याचा ठराव (क्र. १९७) संमत केला आहे. या संदर्भात २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन कार्यवाहीची मागणीही करण्यात आली आहे..बाह्यवळण मार्ग कधी होणार?पाली शहरातून जाणारी ही अवजड वाहतूक थांबवण्यासाठी बाह्यवळण मार्ग (बायपास) हा एकमेव पर्याय आहे. गेल्या १२-१५ वर्षांपासून हा मार्ग मंजुरी मिळूनही रखडला आहे. जोपर्यंत हा मार्ग होत नाही आणि ओव्हरलोड वाहतुकीवर कडक निर्बंध येत नाहीत, तोपर्यंत नागरिकांचा जीव असाच धोक्यात राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.