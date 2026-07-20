Rain Update : खरीप हंगामावरही निसर्गाची अवकृपा

राजापूर - बदलत्या वातावरणामुळे गेल्या काही वर्षामध्ये पाऊस अनियमित पडतो. त्याचा प्रतिकूल परिणाम पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कोकणातील भातशेतीवर झाला असून त्यातून भातशेती आतबट्ट्याची राहिली आहे. अल निनोचा प्रभावामुळे हे नवे संकट घोंगावू लागले आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे यावर्षी कमी पाऊस होण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तविला जात आहे. गेल्या दीड महिन्यात पाऊस अनियमित आहे. त्यामुळे फळबागायतीप्रमाणे कोकणातील यावर्षीच्या खरीप हंगामावर निसर्गाची वक्रदृष्टी राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे..अल निनो म्हणजे विषुवृत्तीय प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान असामान्यरित्या वाढल्याने निर्माण होणारी हवामानाची नैसर्गिक घटना आहे. सामान्य परिस्थितीमध्ये प्रशांत महासागरातील वारे पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहतात. त्यामुळे उबदार पाणी पश्चिम भागत साचते. परंतु, अल निनोच्या काळात हे वारे कमकुवत होतात वा दिशा बदलतात. त्यामुळे उबदार पाणी पूर्व अणि मध्य प्रशांत महासागराकडे सरकते. यामुळे जगभरातील पाऊस, तापमान आणि वार्याच्या पद्धतीमध्ये बदल होतो. त्यामध्ये पाऊस कमी पडणे, उशिरा सुरू होणे किंवा पावसामध्ये मोठा खंड पडणे अशी स्थिती निर्माण होते. ही प्रक्रिया काही महिन्यांपासून वर्षभर टिकते..आरंभापासून अनियमित पाऊसगेल्या काही वर्षामध्ये सर्वसाधारणतः मे महिन्याच्या दुसर्या आठवठ्यापासून पावसाला सुरूवात होते. यावर्षी मात्र, जून उजाडला तरी पावसाचा पत्ता नव्हता. जूनच्या पहिल्या आठवड्यानंतर पावसाने दणक्यात सुरवात केली. त्यामुळे सुखावलेल्या शेतकर्यांनी बियाणी पेरणी उरकली. मात्र, त्यानंतर पावसाने दडी मारल्याने रूजवातीवर परिणाम झाला. रोपे पाण्याअभावी सुकू लागल्याने ती जगविण्याचे आव्हान शेतकर्यांसमोर ठाकले. दरम्यान, पावसाने पुरागमन केल्यानंतर शेतकर्यांनीही वीस-बावीस दिवसांच्या झाल रोपांची लावणी करण्याला सुरवात केली. लावणीच्या कामाने वेग घेतला आणि पुन्हा एकदा पाऊस गायब झाला..ताण सहन करणारी, कमी कालावधीचे वाणकृषी विभागाने कमी कालावधीची आणि पाण्याचा ताण सहन करणारी कमी कालावधीच्या भाताच्या वाणांची शेतकर्यांना शिफारस केली. त्यात कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या रत्नागिरी ६, रत्नागिरी ८, कोकण संजय यासारख्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र यंदा अल निनोमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जुलै महिन्यात कोरड्या पावसाचा कालावधी अधिक राहिलेला आहे. त्यामुळे भात लागवडीचे वेळापत्रक बिघडले आहे. विलंब होत असल्याने अनेक शेतकरी घाईगडबडीत लावण्या आटपून घेत आहेत. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होण्याची भिती आहे. जुलै महिन्यात पाऊस खोळंबण्यासारखी स्थिती मागील काही वर्षात अपवादात्मक आहे..यापूर्वी काय झाले होते?मागील पाच वर्षात पावसाचे वेळापत्र अनियमित होते. पाण्याची आवश्यकता असतानाच ऐन भात लावणीच्या हंगामात पावसावे विश्रांती घेतल्याचे अनेकवेळा पाहायला मिळाले आहे. हे चित्र जून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात अधिक पाहायला मिळालेले आहे. हा कालावधी भात पिकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. जून महिन्यात भात पेरण्या, जुलै महिन्यात लागवड, ऑगस्ट महिन्या रोपांची वाढ आणि सप्टेंबरच्या सुरुवातीला भात फुलोर्यात येणे अशी स्थिती असते. तसेच दाणे भरण्याच्या कालावधीतच मुसळधार पावसाने भातशेतील फटका बसत आहे. या कालावधीत पावसाचा जोर कमी राहील तरच उत्पादनाला पोषक स्थिती राहते. यंदा कोरड्या दिवसांचा कालावधी अधिक राहण्याची शक्यता असल्याने भातशेतीवर दुष्काळी सावट आहे..लागवडीखालील क्षेत्रात होतेय घटकोकणात गुंठ्याला सरासरी ३० ते ३५ किलो दरम्यान भात उत्पादन असते. मागील दहा वर्षात भातशेतीचे अपेक्षेप्रमाणे सरासरी उत्पादन राहीले आहे. भात उत्पादनासाठी उष्ण व दमट हवामान आणि मुबलक पाण्याची आवश्यकता असते. पावसाच्या पाण्यावर भातपिकाची लागवड होते. कोरोनापूर्वी जिल्ह्यात ६५ ते ६८ हजार हेक्टर क्षेत्र खरीपाखाली होते. कोरोनात नोकरी व रोजगार गमावल्याने अनेक जणं गावी आले आणि शेतीत रमले. त्यामुळे खरीपातील क्षेत्र ७८ हजार हेक्टरवर पोचले. मात्र त्यानंतर पुन्हा उतरतीकळा लागली. तसे असले तरीही कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी संकरित व सुधारित वाणांचा वापर वाढला आहे. त्याचा फायदाही होत आहे. परंतु पावसाच्या लहरीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी वरकस जमिनीत भात लागवडीऐवजी फळबाग लागवडीवर भर दिला आहे. सध्या हेक्टरी २५९१.९० किलो इतकी उत्पादकता आहे. गतवर्षी ४७,५४८.७५ हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड झाली होती..यंदा उत्पादन घटण्याची शक्यताभात हे पाण्यावर अवलंबून पीक असल्याने त्याच्या वाढीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पुरेशा पाण्याची गरज असते. लावणीनंतर पुरेसे पाणी न मिळाल्यास रोपांची वाढ खुंटताना फुटव्यांची संख्याही घटते. त्यानंतर, फुलोरा आणि दाणे भरण्याच्या अवस्थेत पाऊस कमी झाल्यास अनेक दाणे पोकळ राहतात. त्यातून, भाताच्या उत्पादना तर 20 ते 30 टक्क्यांनी घट होते. अल निनोचे सावट ज्यावर्षी असते त्यावर्षी पावसामध्ये घट होते. 2024 मध्ये त्याचा प्रत्यय आला असून हवामान खात्याकडून हे वर्ष अल निनोच्या प्रभावाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या दडी मारकेला पाऊस फुलोरा आणि दाणे भरण्याच्या कालावधीमध्ये बरसल्यास त्याचा फटका भातशेतीला बसून भाताचे यावर्षी उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे..तांदूळाच्या दरात वाढगेल्या दोन वर्षामध्ये दहा ते बारा टक्क्यांनी तांदळाच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. यावर्षी तर, वीस ते पंचवीस टक्क्यांनी तांदळाच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. तांदळाची आवक घटल्याने आणि भातशेतीच्या मशागतीसह पिकलेला भाताचे तांदळामध्ये रूपांतर होण्यापर्यंत खर्चामध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. त्यातून, तांदळाचे दर वाढत असल्याची माहिती एका व्यापार्याने दिली. मात्र, तांदळाची आवक घटण्याला तांदळाच्या पर्यायाने भातशेतीच्या उत्पादनामध्ये घट कारणीभूत ठरत आहे..रत्नागिरी जिल्ह्यातील पावसाची नोंद (17 जुलै 2026)वर्ष - पडलेला पाऊस - टक्केवारी2025 - 1280.69 - 38.072026 - 1366.02 - 40.60जिल्ह्यातील खरीप हंगामावर दृष्टीक्षेपपीक क्षेत्र (हेक्टर) उत्पादन उत्पादकता* भात * ४८ हजार * १,५०,९५६ * ३,१४४.९२* नागली * ५६०० * ८४६० * १५१०.७७* तृणधान्य * २०० * १६७ * ८३४* कडधान्य * ८०० * ९०६ * ११३३.रत्नागिरी जिल्ह्यात भात खरेदीवर्ष - शेतकरी संख्या - भात (क्विंटल) - उलाढाल (रूपये)2023-24 - 1958 - 44681.20 - 9 कोटी 75 लाख 39 हजार2024-25 - 1666 - 40859.37 - 9 कोटी 39 लाख 76 हजार2025-26 - 1323 - 41717.77 - 9 कोटी 88 लाख 29 हजार.भातशेती लागवड कमी होण्याची कारणे* पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव* खते, किटकनाशके, यंत्रसामुग्री, पेट्रोल-डिझेल यांचे वाढलेले दर* पावसाचे बिघडलेले वेळापत्रक* किडरोगांचा प्रादुर्भाव* बिघडणारा खर्च व उत्पन्नाचा मेळ* व्यवसायिक दृष्टीकोनाचा अभाव* तुलनेने भरपाईचा शासन दर कमी.अल निनोचे संभाव्य परिणामपावसाचे प्रमाण कमीउत्पादनात घटकीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यतामुबलक चारा उपलब्ध होणे कठीणधान्य दरवाढ अन् महागाई वाढणार.अल निनोचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेवून खरीप हंगामाबाबत शेतकर्यांना कृषी विभागातर्फे सातत्याने मार्गदशन करण्यात येत आहे. कमी कालावधीची आणि पाण्याचा ताण सहन करणारी कमी कालावधीच्या भाताच्या वाणांची शेतकर्यांना शिफारस करण्यात आली आहे. भविष्यातील पाणीसाठ्याच्या नियोजनासह खरीप हंगामामध्ये समाधानकारक उत्पादन मिळावे याबाबतही मार्गदर्शनही केले जात आहे.- शिवकुमार सदाफुले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीभात हे पाण्यावर अवलंबून असलेले पिक असल्याने त्याच्या वाढीच्या प्रत्येक टप्यावर पुरेशा पाण्याची गरज असते. यावर्षी अलनिनोच्या प्रभावामुळे नियमित पावसामध्ये बराच खंड अनुभवायला मिळत आहे. एकीकडे पावसाची सुरवातच नेहमीपेक्षा पंधरा दिवसाने उशिरा झालेली आहे, त्यात ऐन भात पुनर्लागवडीच्या कालावधीमध्ये पावसाची तिव्रता काही भागांमध्ये कमी झालेली आहे. त्यामुळे सखल भागातील भात शेतीवर याचा विशेष असा फरक पडणार नाही परंतु वरकस जमिनीवर घेतल्या जाणार्या हळव्या भात शेतीवर पाण्याचा ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.- नीलेश सोनोने, प्रभारी अधिकारी, भात संशोधन केंद्र, शिरगाव.यावर्षी आरंभापासून पाऊस कमी-जास्त राहीला आहे. लावणीच्यावेळी कमी असलेला हा पाऊस भात फुलोर्यामध्ये येण्याच्या काळामध्ये कोसळल्यास त्याचा फटका बसून भाताच्या कणसात दाणे कमी आणि चिंब जास्त अशी स्थिती राहील. सद्यस्थिती पाहता यावर्षी भाताचे पिक कमी येण्याची शक्यता आहे.- राजेश शिंदे, शेतकरीऐन लावणीच्या हंगामामध्ये पावसाने दडी मारली. पाण्याअभावी भाताच्या रोपांची लागवड करायची कशी असा प्रश्न होता. त्यामध्ये आधीच पॉवर ट्रिलर चालवायला पेट्रोल मिळत नव्हते. आता पाण्याचा पंप चालवायचा कसा? असा प्रश्न सतावत होता. त्यातूनही, पेट्रोल उपलब्ध करून पंप चालविला अन् पंपाद्वारे पाणी आणून लावणी केली आहे. आता त्यातून, वाढलेल्या खर्चाचं गणित कसं जुळवायचं? ही चिंता सतावत आहे.- संतोष फणसे, शेतकरी.यंदा पावसाळा बळीराजाला आव्हानात्मक आहे. आठवडाभर ओतवणारा पाऊस आणि त्यानंतर पडणारा प्रदीर्घ सुखवा अशा स्थितीत आषाढी एकादशी तोंडावर आली तरी लावणीची कामे आवरू देत नाहीये. कातळावरच्या खऱ्या पूर्ण धरपाण्यावरच्या लावण्यांचे अनियमित पावसाने सारे गणितच विस्कटलेले आहे. हळवी भातं लागणार कधी, महान भातं पोसणार कधी आणि बळीराजाच्या हातात पडणार काय? अशी स्थिती यंदा उद्भवणार आहे. कोकणात सिंचनाच्या सुविधेकडे गांभिर्याने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.- जयंत फडके, तज्ज्ञ शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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