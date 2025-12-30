कोकण

Prepaid Taxi Rickshaw Rate : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रिपेड टॅक्सी व ऑटो रिक्षाचे नवे भाडेदर जाहीर

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रिपेड टॅक्सी सेवेसाठी नवे भाडेदर निश्चित करण्यात आले आहेत.
Prepaid Taxi and auto Rickshaw Rate

Prepaid Taxi and auto Rickshaw Rate

sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रिपेड टॅक्सी सेवेसाठी नवे भाडेदर निश्चित करण्यात आले आहेत. सुधारित मूलभूत टॅक्सी भाडे दर रु. 20.66 प्रति किलोमीटर गृहीत धरून अंतरानुसार भाडे व प्रोत्साहन (Incentive) टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना पारदर्शक आणि निश्चित दरांचा लाभ मिळणार.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Airport
taxi
Announcement
Rickshaw

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com