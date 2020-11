सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवे नऊ कोरोना पॉझिटीव्ह 

ओरोस ( सिंधुदुर्ग ) - जिल्ह्यात आज 9 व्यक्तीचे अहवाल कोरोना बाधित आली आहेत. नवीन एकही मृत्यू किंवा कोरोनामुक्त नाही. सध्या 337 रुग्ण सक्रिय आहेत.

9 नवीन रुग्ण मिळाल्याने एकूण बाधित रुग्ण 5 हजार 16 झाले आहेत. कोरोनामुक्त संख्या 4 हजार 551 वर तर मृत्यू संख्या 128 वर स्थिरावली आहे. परिणामी 337 रुग्ण सक्रिय राहिले असून त्यांच्यावर जिल्ह्यातील विविध कोविड हॉस्पिटल व होम आयसोलेशनमध्ये उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीमंत चव्हाण यानी दिली. 337 रुग्ण सक्रिय असून त्यापैकी 7 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. यातील 6 रुग्ण ऑक्‍सिजनवर तर 1 रुग्ण व्हेन्टीलेटरवर उपचार घेत आहे. आर.टी.पी.सी.आर टेस्टमध्ये 20 हजार 469 नमुने तपासण्यात आले. यातील 3 हजार 595 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज नव्याने 57 नमुने घेण्यात आले. न्टिजन टेस्टमध्ये एकूण 14 हजार 954 नमुने तपासले. पैकी 1 हजार 545 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज नवीन 126 नमुने घेण्यात आले. आतापर्यंत एकूण 35 हजार 423 नमुने तपासण्यात आले. तालुकानिहाय पॉझिटीव्ह रुग्ण असे ः देवगड - 335, दोडामार्ग 253, कणकवली 1569, कुडाळ 1140, मालवण 428, सावंतवाडी 668, वैभववाडी 143, वेंगुर्ले 467. जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण 13 (1) तर तालुकानिहाय सक्रिय रुग्ण देवगड - 31, दोडामार्ग - 29, कणकवली - 80, कुडाळ - 52, मालवण - 32, सावंतवाडी - 48, वैभववाडी - 7, वेंगुर्ले - 58.



Web Title: New Nine Corona Positive Patient Found In Sindhudurg District