Rajapur Projects: घोषणा नव्या, संघर्ष जुनाच

-राजेंद्र बाईत, राजापूररोजगार, गुंतवणूक अन् त्यातून होणारा विकास डोळ्यासमोर ठेवून राजापूर तालुक्यात गेल्या दोन-अडीच वर्षामध्ये औद्योगिक आणि ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करण्याची शासनातर्फे घोषणा करण्यात आली आहे. पर्यावरण, जैवविविधतता यासह लोकजीवन धोक्यात येण्याच्या मुद्यांनुसार या प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर सातत्याने विरोध झाला. दोन-अडीच वर्षानंतरही एकही प्रकल्प प्रत्यक्षात आलेले नाहीत. अशातच, बारसू अणुऊर्जा प्रकल्प या नव्या प्रकल्पाची घोषणा झाली असून, त्याच्या विरोधातही वातावरण तापू लागले आहे. प्रस्तावित प्रकल्प प्रदूषणकारी आहेत की, पर्यावरणपूरक याचे शासकीय आणि जनसामान्यांचे मापदंड वेगवेगळे असले तरी, एकंदरीत राजापूर तालुक्यातील प्रस्तावित औद्योगिक आणि ऊर्जाप्रकल्पांची वाटचाल मागील पानावरून पुढे अशीच काहीशी सुरू झाली आहे..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.सह्याद्रीच्या पर्वतचा पायथा ते थेट अरबी समुद्राची किनारपट्टी अशा वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचनेमध्ये विस्तारलेला राजापूर हा जिल्ह्यातील एकमेव तालुका आहे. कोकणची मुबलक अन् वैशिष्ट्यपूर्ण निसर्गसंपदा अन् जैविविधततेचा वारसा लाभलेल्या राजापूरमध्ये जागतिकस्तरीय नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक ठेवा दडलेला आहे. अशा राजापूर तालुक्यामध्ये गेल्या दोन-अडीच दशकांमध्ये जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणार रिफायनरी प्रकल्प, आयलॉग प्रकल्प, बारसू रिफायनरी प्रकल्प आणि बारसू अणुऊर्जा प्रकल्प या कोट्यवधींची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांची घोषणा झाली आहे. हे प्रकल्प राबवण्यासाठी 1 हजार 197.50 हेक्टर क्षेत्रामध्ये विस्तारलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण राजापूरचीच नेमकी निवड का केली जाते, हा प्रश्न नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाची सद्यःस्थितीकेंद्रशासनातर्फे राजापूर तालुक्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील माडबन येथे न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून 9 हजार 900 मेगावॉटचा क्षमतेचा महत्वाकांक्षी असा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जात आहे. प्रकल्पासाठी जागाही संपादित करण्यात आली आहे. शेतकर्यांना शासनाकडून मोबदलाही देण्यात आला आहे. प्रकल्प क्षेत्राबाहेर कंपाऊंड वॉल उभारण्यात आली आहे त्यापुढे काही नाही. प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस माहितीही दिली जात नाही..बारसू ः एमआयडीसी-रिफायनरी-अणुऊर्जा प्रकल्पधोपेश्वर गावातील बारसू-रानतळे परिसरामध्ये तीन दशकांपूर्वी एमआयडीसी प्रस्तावित होती. त्यानंतर, पाच वर्षापूर्वी एमआयडीसी उभारणीसाठी प्रत्यक्ष भूसंपादन करण्याच्या वेगाने हालचाली सुरू झाल्या होत्या. एमआयडीसीचा मुद्दा मागे पडला तो आजपर्यंत. या भागामध्ये नाणार परिसरातून रद्द करण्यात आलेला रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. शासनाकडून माती परीक्षणही करण्यात आले. बारसू रिफायनरीला स्थानिकांकडून विरोध झाला. त्याप्रमाणे स्थानिकांकडून समर्थनही करण्यात आले. त्यातून, शक्तीप्रदर्शनही झाले. आता त्याच परिसरामध्ये बारसू अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित झाला आहे. गेल्या दोन दशकामध्ये बारसू गावाचा एमआयडीसी-रिफायनरी-अणुऊर्जा प्रकल्प असा प्रवास झाला आहे.पुन्हा एकदा ‘नाणार’चर्चेत2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाने नाणार रिफायनरीसाठी जारी करण्यात आलेली भूसंपादन अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा झाली. त्यानंतर नाणार रिफायनरी मागे पडली तरी, नाणारची सातत्याने चर्चा होत होती. अशातच विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेने राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी दत्तवाडी, नाणार पाळेकरवाडी आणि परिसरातील काही भागांचा समावेश असलेले सुधारित क्षेत्र निश्चित करून नाणार रिफायनरी प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. या सुधारित आराखड्यात बाधित लोकसंख्या, कुटुंबांची संख्या शून्यावर असून, या क्षेत्रातील बहुतांश जमीन मोकळी अन् सुमारे 70 टक्के क्षेत्र काळी खडकाळ जमीन व झुडपी जंगलाने व्यापलेले असल्याचे स्पष्ट केले आहे तसेच प्रस्तावित बंदर परिसरात महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडून सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून रामेश्वर येथे बंदर उभारणीसाठी अनुकूल परिस्थिती आहे. स्थानिकांना रोजगार आणि परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल हब, हरित इंधन प्रकल्प तसेच रामेश्वर बंदराचा समावेश असलेला सुमारे 60 एमएमटीपीए क्षमतेचा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने उभारण्यात यावा असे विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेने सूचित केले आहे.राजापूरवासीयांची भूमिका ः विरोध अन् समर्थनदोन-अडीच दशकांपूर्वी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला राजापूरवासीयांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यानंतर, आंबोळगड परिसरातील आयलॉग प्रकल्पाविरोधातही आंदोलने झाली. त्यानंतर, नाणार रिफायनरी प्रकल्प आला. त्यालाही प्रखर विरोध अन् आंदोलने झाली. या वेळी पहिल्यांदा प्रकल्प समर्थनही झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतर, बारसू-धोपेश्वर रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित झाला. प्रकल्पविरोधाचे लोण या बारसू-गोवळ-शिवणे-सोलगाव परिसरातही आले. त्याचवेळी त्याच्या समर्थनार्थ मेळांव्यांसह मोर्चाही काढण्यात आला. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सामाजिक संस्थांनीही प्रकल्प समर्थनाची भूमिका घेतली. बॉक्साईट प्रकल्पाला विरोधच झाला. त्याचवेळी नव्याने प्रस्तावित असलेल्या बारसू अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ कोणी पुढे आले नाही; मात्र विरोधी वातावरण हळूहळू तयार होत आहे..प्रकल्पाबाबत जनप्रबोधनाची गरजयापूर्वीच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये शासन-प्रशासनाकडून आधी भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि प्रकल्पविरोध झाल्यानंतर जनप्रबोधन करण्याचे प्रयत्न झाले. विश्वासात न घेतल्याने स्थानिकांकडून थेट प्रकल्प विरोधाची आक्रमक भूमिका घेतली गेली आहे. पूर्वीच्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी राजापूरचीच निवड का, प्रकल्पाचे स्वरूप कसे असणार, विकास कसा साधला जाणार, पर्यावरणाला घातक आहे की नाही, अधिगृहित जमिनीचा मोबदला किती आणि कधी मिळणार, आदी विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची घोषणा होताच जनप्रबोधन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन-प्रशासनाने गावोगावी जावून थेट लोकांशी आधी संवाद साधावा आणि त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता आहे. ‘प्रकल्प नकोच’ अशी भूमिका घेणे संयुक्तिक ठरत नाही. योग्यता, पर्यावरण यांसह अन्य विविध निकष अन् मापदंडाचा विचार करून शासनाने या प्रकल्पांना मंजूरी दिलेली असते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या सकारात्मक बाजू ऐकून घेवून प्रकल्पाबाबतीच समर्थन वा विरोध अशी भूमिका घेणे योग्य ठरणार आहे.ठोस राजकीय भूमिकेचा अभावजैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प असो वा आयलॉग, दोन्ही प्रकल्पांबाबत स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्षांनी ‘लोकांची भूमिका, तीच आमची भूमिका’ असे धोरण स्वीकारत प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली. तोच सूर नाणार सिफायनरी आणि नाणार-सागवे भागातील बॉक्साईट प्रकल्पाबाबतही राजकीय पक्षांचा कायम राहीला. सुमारे दीड वर्षापूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारांमध्ये बारसू रिफायनरीच्या मुद्द्यावरून चांगलेच रण तापले होते; मात्र, सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकांना प्रकल्प नको असेल तर लोकांसोबत आमचाही प्रकल्प विरोध, अशी भूमिका दिसली.पर्यावरणपूरक प्रकल्प हवेतप्रकल्पांमध्ये निर्माण होणारी विविध स्वरूपाची रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आदी माध्यमातून राजापूर तालुका नव्हे तर, रत्नागिरी जिल्हा अन् कोकणच्या विकासाचा बॅकलॉग भरून निघणार असल्याचे सांगितले जाते. असे असले तरी, या प्रकल्पांमुळे विविध स्वरूपाचे प्रदूषण निर्माण होऊन पर्यावरणाची हानी होण्याचे कारण स्पष्ट करत अणुऊर्जा, रिफायनरी, आयलॉग या प्रकल्पांना स्थानिकांकडून सातत्याने तीव्र विरोध केला जात आहे; मात्र, अलिकडच्या काळामध्ये प्रदूषणकारी प्रकल्प नको तर, पर्यावरणपूरक प्रकल्प हवेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राजापूर तालुक्यामध्ये बेरोजगारीबरोबरच रोजगारनिमित्ताने स्थलांतरही वाढत आहे. अनेक घरे लोकांच्या वास्तव्याअभावी बंद स्थितीमध्ये आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा पुरेशा पटसंख्येअभावी बंद होऊ लागल्या आहेत. बाजारपेठांमधील आर्थिक उलाढाल मंदावली आहे. या स्थितीमध्ये बदलाव करण्यासाठी पर्यावरणस्नेही प्रकल्पांची उभारणी करावी असा ठराव राजापूर पंचायत समितीच्या मासिक आढावा बैठकांमध्ये संमत करण्यात आला आहे.प्रकल्प न झाल्यास हे गमावणाररिफायनरी असो अणुऊर्जा या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विविध उद्योगव्यवसाय निर्मिती अन् वृद्धी होणार आहे. त्याचवेळी प्रकल्पातून विविध स्वरूपाची प्रत्यक्ष 12 हजार रोजगारनिर्मिती होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्या व्यतिरिक्त प्रकल्पातून हजारो लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे ती वेगळी. यासह प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या रोजगार निर्मिती होणार आहे. प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीच्या मोबदल्याचे कोट्यावधी रुपये राजापूरमध्ये येणार आहेत. हा सर्व पैसा स्थानिक पातळीवर गुंतवणूक झाल्यास त्यातून बाजारपेठेतील खरेदी, स्थावर मालमत्ता वा अन्य स्वरूपामध्ये बाजारपेठेत येऊन बाजारपेठेला ऊर्जितावस्था मिळणार आहे..ग्रामसभांमध्ये अणुउर्जा प्रकल्पविरोधी ठरावबारसू परिसरामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असून या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या अनुषंगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक क्षेत्र धारण करण्यास ग्रामस्थांसह ग्रामपंचायतींकडून तत्वतः मान्यता मिळण्याच्या अनुषंगाने प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पर्यावरणाचे नुकसान करणार्या विनाशकारी प्रकल्पांना कोकणामध्ये कधीच थारा दिला जाणार नसून त्याविरोधात प्राणपणाने लढायचे अशीच आमची कायम भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे अणूऊर्जासारख्या विनाशकारी प्रकल्पालादेखील आमचा ठाम विरोध असून शासनाने तो लादू नये अशी ठाम भूमिका घेत गोवळ येथील ग्रामस्थांनी प्रस्तावित बारसू अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणारा ठराव विशेष ग्रामसभेमध्ये मंजूर केला आहे.समर्थक सुखावले, विरोधकांत नाराजीरत्नागिरी- सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायण राणे यांनी रत्नागिरी जिल्हा दौर्यावर असताना राजापुरात अणुऊर्जा प्रकल्प आला तर त्याचे स्वागत करू अशी भूमिका मांडली आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प झाला असता तर राज्याला पुरेल एवढी वीजनिर्मिती झाली असती. त्याला अनुसरून अनेक उद्योग, व्यवसाय सुरू झाले असते. हजारो तरुणांना नोकर्या मिळाल्या असत्या. बेरोजगारी दूर झाली असती म्हणून जिल्ह्यात प्रकल्प हवाच. जर प्रकल्प पुन्हा येणार असेल तर त्याचे आम्ही स्वागत करु, अशी भूमिका खासदार श्री. राणे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र बारसू-सोलगाव रिफायनरी विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अमोल बोळे यांनी प्रकल्पविरोधी भूमिका मांडताना रिफायनरी असो वा अणुऊर्जा विनाशकारी प्रकल्पाला आमचा ठाम विरोध असून आम्ही काय करू शकतो हे महाराष्ट्रालाच नव्हे तर, सौदीच्या राजकुमारानेही बघितले आहे अशी प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. त्यामुळे विरोधकांना बळ मिळणार आहे. केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपचे खासदार श्री राणे यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावेळी श्री राणे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. कालांतराने जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधातील वातावरण निवळू लागले होते. त्यामुळे विरोध झाला तर खासदार श्री..राणे कशा पद्धतीने वातावरण हाताळतात, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.दोन अणुऊर्जाप्रकल्पांमधील अंतर ३० किमीचेराजापूर तालुक्यातील पश्चिम किनारपट्टीवरील गावांमधील लोकांनी सुमारे दीड-दोन दशकं प्रकल्प विरोधाचा संघर्ष उभा केल्यानंतरही माडबन येथे जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाची उभारणी शासनातर्फे केली जात आहे. त्यानंतर, आता बारसू येथे नवा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सुमारे तीस ते पस्तीस किमीच्या अंतराच्या परिघामध्ये हे दोन अणुउर्जा प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे. यावरुन विरोधाला बळ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .दृष्टिक्षेपात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पवीजनिर्मिती ः 9 हजार 900 मेगावॅटअणुभट्ट्या ः प्रत्येकी 1650 मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्याअंदाजित प्रकल्प ः 18 हजार कोटी रुपयेप्रकल्प उभारणारी कंपनी ः न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन कंपनीप्रकल्पासाठी जागा संपादीत केलेली गावे ः 5 (माडबन, वरीलवाडा, निवेली, करेल, मिठगवाणे)प्रकल्पासाठी संपादित केलेली जागा ः 938.026 हेक्टर दृष्टीक्षेपात बारसू अणुऊर्जाप्रकल्प उभारणारी कंपनी अदानी पॉवर लि.प्रकल्पाचे ठिकाण ः बारसूवीजनिर्मिती ः 6 हजार मेगावॅटगुंतवणूक ः 1.5 लाख कोटीरोजगार निर्मिती ः 12 हजारबारसू, धोपेश्वर, गोवळ, शिवणे, सोलगाव येथे भूसंपादन बॉक्साईट प्रकल्पावर नजरप्रकल्प ठिकाण ः सागवे, नाणारएकूण क्षेत्र ः 264.43 हेक्टरउत्पादन ः प्रतिवर्षी 1.2 मेट्रिक टन प्रकल्पाचे फायदेप्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीविकासाचा बॅकलॉग भरून येईलस्थलांतर थांबण्यास होणार मदतछोटे-मोठे उद्योजक बनण्याची संधीसीएसआरमधून सुविधा उभारणे शक्यग्रामीण भागातही अर्थकारणाला चालना का आहे विरोध ?विविध स्वरूपाच्या प्रदूषणाचा धोकाशेती, हापूस, काजूवर प्रतिकूल परिणामपाण्याचे उगमस्थान, साठ्यांवर दुष्परिणामजागतिक वारसास्थळ कातळशिल्पांना धोकासड्यावरील वैशिष्ट्यपूर्ण निसर्गसंपदेला धोकासमुद्रसृष्टीला धोका, मासेमारी अडचणीत.Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.हे प्रकल्प आणा* ऑटोमोबाईल हब* प्रक्रिया उद्योग* पर्यटनावर आधारित प्रकल्प " स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध नसल्याने तरुणांचे स्थलांतर होत आहे. तालुक्यातील ही विदारक स्थिती बदलण्यासाठी रोजगार निर्मिती करणार्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची उभारणी होणे गरजेचे आहे. या मागणीचा ठराव राजापूर पंचायत समितीमध्ये सर्वानमुते मंजूर करण्यात आला आहे. "- राजेश गुरव, सदस्य, राजापूर पंचायत समिती " नाणार-कुंभवडे-सागवे भागातील प्रस्तावित बॉक्साईट प्रकल्प उभारणीला ग्रामस्थांचा शंभर टक्के विरोध आहे. यामुळे बागायतीला धोका असून, भूजल पातळीही खालावून पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याऐवजी पर्यावरणपूरक प्रकल्पांची उभारणी करावी."- पंढरीनाथ मयेकर, कुंभवडे " आम्ही विकासविरोधी नसून आम्हालाही रोजगार, विकास हवा आहे. आर्थिक स्थैर्य हवे आहे; पण ते निसर्ग व आमची संस्कृती राखून पाहिजे. प्रदूषण न करणारे पर्यावरणपूरक उद्योग आले तर, त्यांचे स्वागतच केले जाईल."- अमोल बोळे, अध्यक्ष, बारसू-सोलगाव रिफायनरीविरोधी संघटना " देशातील इंधनाची तूट भरून काढण्यासह विकास अन् रोजगार निर्मितीसाठी नाणार परिसरातील प्रस्तावित रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्प मार्गी लागणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सुधारीत क्षेत्र निश्चित करताना प्रकल्पासंबंधित वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध सर्व माहिती विचारात घेवून शासनाने प्रस्तावित प्रकल्पासंबंधित योग्य तो निर्णय घ्यावा."- फारूख साखरकर, विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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