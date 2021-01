शिरगाव कृषी संशोधन केंद्रातर्फे भूईमुगाचे नवे वाण 

रत्नागिरी - शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत शिरगाव येथील कृषी संशोधन केंद्रातर्फे भूईमुगावर संशोधन करून विविध जाती विकसित केल्या आहेत. चविष्ट आणि खाण्यास योग्य, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ तसेच पर्यटकांना जाड-खाऱ्या शेंगदाण्याचा आस्वाद घेता यावा यासाठी भूईमुगाच्या नवीन वाणाची निर्मिती केली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतावर या वाणाची चाचणी झाल्यावर लवकर हे वाण उपलब्ध होणार असल्याची माहिती कृषी संशोधन केंद्राचे प्रभारी अधिकारी डॉ. भरत वाघमोडे यांनी दिली. याआधी येथील कृषी संशोधन केंद्राने कोकण गौरव, कोकण टपोरा, कोकण भूरत्न आदी शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पादन देणारी भूईमुगाची वाणे तयार केली आहेत. जिल्ह्यातील व परजिल्ह्यातील प्रगतशील शेतकरी याचा वापर करत आहेत. संशोधन केंद्राने तयार केलेल्या या भूईमुगाच्या नवीन वाणाची राज्य, राष्ट्रीय स्तरावर चाचणी झाली आहे. फक्त शेतकऱ्यांच्या शेतावरचाचणी होणे बाकी आहे. गतवर्षी या नवीन वाणाची कृषी संशोधन केंद्रातून निर्मिती केली आहे. भुईमूग पिकास कोकणातील जमीन अतिशय पोषक आहे. देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कोकणातील जमिनीत दुप्पट भुईमूग उत्पन्न मिळते. खरिपात वरकस क्षेत्रात पावसाच्या सुरवातीस भुईमूग पेरणी करून बीजोत्पादन शक्‍य आहे. असे आहे नवे वान चार महिन्यात तयार होणारे वाण

भूईमुगाच्या इतर जातीप्रमाणे या वाणाचा दाणा जाड

प्रथिने तसेच उत्पादनाला जास्त मिळणारे वाण

दाण्यात ऑईलचे प्रमाण कमी, खाताना त्रासही जाणवणार नाही.

पर्यटक वापरासाठी उपयोग होऊ शकतो.

या जातीचे नामांकन होणे बाकी शेतकऱ्यांनी संशोधन केद्राशी संपर्क साधावा

भुईमूग, भातशेती याची विविध बीजोत्पादन संशोधन केंद्राने विकसित केली आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना भात व भूईमूग याविषयी माहिती हवी असेल त्यांनी शिरगाव येथील कोकण कृषी संशोधन केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. वाघमोडे यांनी केले आहे.



