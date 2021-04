सावंतवाडी पंचायत समितीच्या सभापतिपदी निकिता सावंत विजयी 

सावंतवाडी (जि. सिंधुदुर्ग) : सावंतवाडी पंचायत समिती सभापती निवडणुकीत भाजपच्या सौ. निकिता सावंत गुरूवारी विजयी झाल्या. त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवार रेश्‍मा नाईक यांचा 13 विरुद्ध 5, अशा मतांनी पराभव केला. एकमेव कॉंग्रेसचे मत शिवसेनेच्या पारड्यात पडले. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी काम पाहिले. भाजपाकडून सकाळी सौ. सावंत, तर शिवसेनेकडून सौ. नाईक यांनी अर्ज दाखल केला. सभापती निवडीवरून काहीशी खलबते होत होती. अंतर्गत नाराजी दिसून आली; परंतु आज नाराजी न दिसता राणेसमर्थक व भाजपचे सर्व तेराही सदस्य एकनिष्ठ राहिले. शिवसेना कॉंग्रेसमध्ये यावेळी आघाडी दिसून आली. बहुमत नसतानाही शिवसेनेकडून नाईक यांना रिंगणात उतरवून एकप्रकारे भाजपसमोर आव्हान निर्माण केले होते; मात्र निकिता सावंत निवडून आल्या. निवडीनंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करीत सभापती सावंत यांचे अभिनंदन केले. भाजपचे संघटन मंत्री शैलेंद्र दळवी, संघटन सहचिटणीस प्रभाकर सावंत, महिला जिल्हाध्यक्षा संध्या तेरसे, नगराध्यक्ष संजू परब, तालुका मंडल अध्यक्ष महेश धुरी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्‍मा सावंत, तालुका मंडल अध्यक्ष तथा पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे, शहर अध्यक्ष अजय गोंदावळे, शीतल राऊळ, पंचायत समिती सदस्य रवींद्र मडगावकर, पंकज पेडणेकर, मानसी धुरी, गौरी पावसकर, माजी उपसभापती संदीप नेमळेकर, पंचायत समिती सदस्य बाबू सावंत, श्रुतिका बागकर, अक्षया खडपे, प्राजक्ता केळुसकर, बांदा सरपंच अक्रम खान, मनोज नाईक, शेखर गावकर, नेमळे सरपंच विनोद राऊळ, मकरंद तोरस्कर, जावेद खतिब, बंटी पुरोहित उपस्थित होते. यावेळी भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच तांबोळी, डिंगणे, बांदा परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विश्‍वास सार्थकी लावेन

मला, 2017 मध्ये उपसभापती पदाची संधी दिली. आता पुन्हा सभापतिपदाची संधी दिली. मी खासदार नारायण राणे, माजी खासदार नीलेश राणे, माजी राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार नीतेश राणे, सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष संजू परब यांचे आभारी आहे. त्या सर्वांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्‍वास सार्थकी लावून सभापतिपदाला साजेसे काम करेन, अशी प्रतिक्रिया नूतन सभापती सौ. निकिता सावंत यांनी व्यक्त केली. संपादन : विजय वेदपाठक

Web Title: Nikita Sawant won as the chairperson of Sawantwadi Panchayat Samiti