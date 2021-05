मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ई-पास काढणार का? निलेश राणेंचा खोचक सवाल

By

रत्नागिरी: उद्धव ठाकरे घराच्या बाहेर पडले, ही बातमी बघायला महाराष्ट्राची जनता थांबली आहे. असा सणसणीत टोला भाजपा प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी आज (गुरुवार) tweet करुन मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे. तौक्ते वादळामुळे (Tauktae cyclone) नुकसान झालेल्या भागाचा दौरा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस (Leader of Opposition Devendra Fadnis) हे करत आहेत. देवेंद्र फडणीस यांनी महाराष्ट्राचा दौरा करताना ई -पास काढला आहे का? अशी विचारणा माहितीच्या अधिकारात झाल्याने यास राणे यांनी प्रत्यूत्तर दिले आहे.

सध्या राज्यभर अनेक मंत्र्यांचे दौरे सुरू आहेत. या काळात कोरोनाचा प्रसार ही देशभरात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महाराष्ट्रात सगळीकडे लाॅकडाऊन सुरू आहे. मात्र नेत्यांचे दौरे सुरुच आहेत. काल देवेंद्र फडणवीस रायगड दौऱ्यावर होते. त्यांनी जिल्ह्याची पाहणी केली.आज रत्नागिरी दौरा तर उद्या सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यासाठी त्यांनी ई -पास काढलाय का असं माहितीच्या अधिकारात विचारण्यात आले. याला प्रत्यूत्तर निलेश राणे यांनी ट्विट करून दिले आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस नगर जिल्ह्यात दौऱ्यावर गेले असता कोपरगावातील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या दौऱ्यात नियमांचे उल्लंघन होते आहे. त्यांनी फिरण्यासाठी ई-पास काढलाय का? तसे असल्यास अशी माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे मागितली आहे.यावर उद्धव ठाकरे कधी ई-पास काढणार आहेत किंवा काढणार की नाही हे पण माहितीच्या अधिकारात विचारावं. उद्धव ठाकरे घराच्या बाहेर पडले, ही बातमी बघायला महाराष्ट्राची जनता थांबली आहे. असा खोचक टोला निलेश राणे यांनी महाविकासला लगावला आहे.