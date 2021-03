'दरवाजावर दरबानसारखे नमस्कार करायला उभे राहणाऱ्या वैभव नाईक यांना बॉडीगार्डनेच केले बाजूला'

सिंधुदुर्ग : आज विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस होता. हे अधिवेशन आजपासून दहा दिवस चालणार आहे. काल वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला तरी पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाने राज्यसरकाराला विविध मुद्यांवरुन धारेवर धरले. राज्यात कोरोना काळात जनतेला आलेली वाढीव बिले, वीजतोडणी, साडेतीन लाख लोकांना वीज तोडणी बाबत पाठवण्यात आलेल्या नोटीस या मुद्दयांवरुन सत्ताधाऱ्यांना लक्ष केले. दरम्यान भाजपाचे निलेश राणे यांनीही आपल्या ट्वीटद्वारे वैभव नाईक यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, वैभव नाईक परत एकदा विधानसभेच्या दरवाजावर बाजूला फेकले गेले आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे आत येताना विधिमंडळाच्या दरवाजावर दरबान सारखे नमस्कार करायला उभा राहणारे वैभव नाईक यांना मुख्यमंत्र्याच्या बॉडीगार्डने बाजूला ढकलले आहे अशी खोचक टीप्पनी निलेश राणे यांनी केली आहे. बैल वैभव नाईक परत एकदा विधानसभेच्या दरवाजावर बाजूला फेकला गेला. मुख्यमंत्री ठाकरे आत येताना विधिमंडळाच्या दरवाजावर दरबान सारखा नमस्कार करायला उभा राहणार्या वैभ्याला मुख्यमंत्र्याच्या बॉडीगार्ड ने बाजूला फेकलं. कचऱ्याची पण जास्त किंमत असेल वैभ्या पेक्षा. — Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) March 1, 2021 दरम्यान यंदाचे अधिवेशन हे दहा दिवसाचे आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी १ ते १० मार्च पर्यंतचा आहे. ८ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून ९ आणि १० मार्चला बजेटवर चर्चा होईल. त्यानंतर अधिवेशन समाप्त होईल.

