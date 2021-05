'ठाकरे सरकार प्रसिद्धीसाठी बॉलिवुडच्या सेलिब्रिटींना लाखो रुपये देतात'

सिंधुदुर्ग : सध्या देशासह राज्यातही कोरोनाबाधित रुग्णांची (covid-19 patients) संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार (state government) आणि विरोधक यांच्यात चांगलीत जुंपली आहे. लसीकरणाचा काळाबाजार, कोरोना मृतांचा वाढणार आकडा यावरून महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पब्लिसीटीसाठी अनेक अभिनेत्यांचा वापर केला जात असल्याच्या आरोप भाजप नेते निलेश (nitesh rane) राणे यांनी केला आहे.

आमदार नितेश राणे यांनी ट्विट करत आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. राणे म्हणाले, 'राज्य सरकारची स्तूती करण्यासाठी बॉलिवूडच्या अभिनेता, अभिनेत्रींना (bollywood actor, actress) पैसे दिले जात आहेत. कमी प्रसिध्द सेलिब्रेटींना दोन ते तीन लाख दिले जात आहेत. तर प्रसिद्ध सेलिब्रेटींना यापेक्षा जास्त पैसे दिले जात आहेत. यांना पैसे देऊन राज्य सरकारबद्दल चांगल्या पोस्ट टाकायला सांगितले जाते. तसेच या सेलिब्रेटिंना सेना भवनातून फोनही जातात.'

मागील काही दिवसांपासून विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर आक्रमकपणे टीका करत असल्याचे दिसत आहे. तसेच आमदार राणे यांनी हा पब्लिसिटीसाठी खर्च होणारा पैसा कर देणाऱ्यांचा असून तो तिकडे खर्च केला जात असल्याचेही ट्विटमध्ये सांगितले आहे.

राणेंच्या एका ट्वीटमध्ये एकाने प्रश्न विचारला आहे. 'त्यांची यादी तुमच्याकडे आहे का ?' त्यावर राणेंनी Yea I do and I will expose them in the Vidhan Sabha असे म्हणत सर्वांची नावे विधानसभेत उघड करीन असल्याचे राणेंनी या प्रश्नावर उत्तर दिले आहे.