Nitesh Rane: नीतेश राणेंना एक महिना कारावासाची शिक्षा अन् १ लाखाचा दंड; पण शिक्षेला स्थगिती

ओरोस : महामार्ग अभियंत्यावर चिखलफेक केल्याच्या प्रकरणात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या गुन्ह्याखाली सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा मत्स्य व बंदरे विकासमंत्री नीतेश राणे यांच्यासह ३० जणांची जिल्हा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली; मात्र, याच प्रकरणी सार्वजनिक शांततेचा भंग व शांतता भंग करण्यास इतरांना प्रवृत्त केल्याच्या कलमाखाली पालकमंत्री राणे यांना दोषी धरून एक महिना कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षाही सुनावण्यात आली..जिल्हा न्यायाधीश एक व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. देशमुख यांनी आज हा निकाल दिला.मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामाच्या पाहणीसाठी कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार राणे यांनी महामार्ग अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना बोलावून घेतले होते..आमदारांनी बोलावल्याने पाहणीसाठी कणकवली येथील गडनदी पुलावर दाखल झालेल्या शेडेकर यांच्या अंगावर चिखल ओतण्यात आला होता. त्यांना बांधून ठेवले व त्यानंतर चिखलातून चालत नेले होते. हा प्रकार ४ जुलै २०१९ ला घडला होता. हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते..या प्रकरणी शेडेकर यांनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार राणे, समीर नलावडे, संजय कामतेकर, राकेश राणे, निखिल आचरेकर, अभिजित मुसळे, राजन परब, संदीप सावंत, लक्ष्मण घाडीगावकर, संदीप मेस्त्री, रवींद्र घाडीगावकर, सदानंद हळदीवे, किशोर राणे, शिवसुंदर देसाई, सचिन पारधीये, विठ्ठल देसाई, मिलिंद मेस्त्री, संदीप नलावडे, सौ. मेघा गांगण, राकेश परब, जावेद शेख, अजय गांगण, सुशील पारकर, उपेंद्र पारकर, सिद्धेश वालावलकर, समीर प्रभुगावकर, औदुंबर राणे, लवू परब, शामसुंदर दळवी, संजीवनी पवार अशा ३० संशयितांवर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल होता. याप्रकरणी संशयितांच्या वतीने अॅड. संग्राम देसाई यांनी तर सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले..वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणारन्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर यावर वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मंत्री राणे यांचे वकील देसाई यांनी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागेपर्यंत या शिक्षेला स्थगिती मिळण्यासाठी तत्काळ जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला. त्याला न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा पुढील निर्णय वरिष्ठ न्यायालयात होणार आहे.