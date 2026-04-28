Nitesh Rane: नीतेश राणेंना एक महिना कारावासाची शिक्षा अन् १ लाखाचा दंड; पण शिक्षेला स्थगिती

Nitesh Rane one month jail sentence court stay order news: महामार्ग अभियंत्यावर चिखलफेक प्रकरणी सार्वजनिक शांततेचा भंग केल्याबद्दल दोषी; जिल्हा न्यायालयाचा निकाल, उच्च न्यायालयात आव्हानाची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ओरोस : महामार्ग अभियंत्यावर चिखलफेक केल्याच्या प्रकरणात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या गुन्ह्याखाली सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा मत्स्य व बंदरे विकासमंत्री नीतेश राणे यांच्यासह ३० जणांची जिल्हा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली; मात्र, याच प्रकरणी सार्वजनिक शांततेचा भंग व शांतता भंग करण्यास इतरांना प्रवृत्त केल्याच्या कलमाखाली पालकमंत्री राणे यांना दोषी धरून एक महिना कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षाही सुनावण्यात आली.

