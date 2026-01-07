कोकण

'अवैध धंदे बंद करताना कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मागे हटणार नाही'; नीतेश राणेंचा स्पष्ट इशारा

Guardian Minister Nitesh Rane’s Firm Stand on Illegal Businesses : सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी अवैध धंदे बंद करण्याचा निर्धार पुनः स्पष्ट करत विकासासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
ओरोस (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारल्यावर अवैध धंदे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यावर मी आजही ठाम आहे. अवैध धंदे बंद करताना कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मागे हटणार नाही. जिल्ह्याच्या विकासात चुकीचे बंद करून चांगले काम करण्यासाठी मोलाची साथ द्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री नीतेश राणे (Nitesh Rane) यांनी काल येथे केले.

