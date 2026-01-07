'अवैध धंदे बंद करताना कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मागे हटणार नाही'; नीतेश राणेंचा स्पष्ट इशारा

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारल्यावर अवैध धंदे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यावर मी आजही ठाम आहे. अवैध धंदे बंद करताना कोणतीही राजकीय किंमत मोजावी लागली तरी मागे हटणार नाही. जिल्ह्याच्या विकासात चुकीचे बंद करून चांगले काम करण्यासाठी मोलाची साथ द्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री नीतेश राणे (Nitesh Rane) यांनी काल येथे केले..सिंधुदुर्गनगरी येथील आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक व पत्रकार भवन येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघातर्फे आयोजित पत्रकार दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील अवैध धंदे आणि मटका-जुगाराचे अड्डे सुरू ठेवण्यासाठी मला मोठ्या ऑफर्स देण्यात आल्या होत्या; मात्र, नीतेश नारायण राणे अशा ऑफर्सना आणि पैशाला कधीही बळी पडणार नाही. जिल्ह्याचा पालक म्हणून माझ्या जिल्ह्यातील तरुण पिढीला वाचवण्यासाठी मी कोणतीही तडजोड करणार नाही.’’.Beed History : बीड परिसरावर होतं देवल्लदेवांचं राज्य; जरूडच्या शिलालेखाने उलगडला बाराव्या शतकातील इतिहास, शिल्पावर काय-काय कोरलंय?.ते म्हणाले, ‘‘आज जिल्ह्यातील अनेक तरुण मोबाइलवरील ऑनलाईन बेटिंग, मटका आणि दारूच्या व्यसनामुळे बरबाद होत आहेत. घराघरांतील माता-भगिनी या त्रासामुळे रडत आहेत. जिल्ह्याचा पालकमंत्री असूनही मी ही परिस्थिती बदलली नाही, तर माझ्या ‘पालक’ असण्याला काहीही अर्थ उरणार नाही. त्यामुळेच मी ही कठोर भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्यातील एकही अवैध धंदा चालू देणार नाही.’’.यावेळी प्रसन्न जोशी, जिल्हाध्यक्ष उमेश तोरसकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा सचिव बाळ खडपकर, खजिनदार संतोष सावंत, परिषद प्रतिनिधी गणेश जेठे आदी उपस्थित होते..जिल्ह्यात २०२९ पर्यंत नोकऱ्याश्री. राणे यांनी यावेळी जिल्ह्याच्या विकासाचा रोडमॅपही मांडला. ते म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सिंधुदुर्गातील जमिनी आणि प्रकल्पांबाबत सातत्याने माहिती घेतली जात असून, येत्या वर्षभरात जिल्ह्यात मोठे कारखाने येतील. जिल्ह्यातील किमान ४० ते ५० टक्के तरुणांना २०२९ पर्यंत जिल्ह्यातच नोकऱ्या मिळतील, अशी व्यवस्था आम्ही करत आहोत. एका बाजूला नोकऱ्या द्यायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला मुलांनी व्यसनात राहायचे, हे चालणार नाही. पत्रकारांनी या सामाजिक लढाईत प्रशासनाला साथ द्यावी आणि या विकास प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग व्हावा.’’.Maharashtra Election Update : राज्यातील राजकारण ढवळून निघणार! जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक कधीही होणार जाहीर? महत्त्वाची अपडेट समोर....मी पालकमंत्री असेपर्यंत जिल्ह्यात अवैध धंदे सुरू होऊ देणार नाही. पुन्हा ऑफर्स घेऊन माझ्याकडे आलात तर स्वतःच्या पायावर जाणार नाही, असे मी त्यांना बजावून सांगितले आहे.- नीतेश राणे, पालकमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.