Gas Cylinder Shortage : ‘कावळा म्हणतो काव-काव; गॅस नसेल तर बनेल कसा वडापाव!

पाली - सुधागड तालुक्यातील हॉटेल व्यावसायिकांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या तीव्र टंचाईमुळे येथील हॉटेल व्यवसाय पूर्णपणे विस्कळीत झाला असून, प्रशासनाच्या या ढिसाळ नियोजनाचा निषेध करण्यासाठी 'सुधागड तालुका चालक-मालक संघटने'च्या वतीने सोमवारी (ता. 30) पाली तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी वेगवेगळ्या रंजक घोषणा देखील देण्यात आल्या. .संघटनेचे अध्यक्ष सखाराम दिघे यांनी यावेळी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, 'शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही सुधागडमध्ये सिलेंडर का मिळत नाहीत? रायगड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांत पुरवठा सुरळीत असताना केवळ सुधागडवरच हा अन्याय का?" तालुक्यात सुमारे ७० ते ८० हॉटेल व्यावसायिक असून सिलेंडरअभावी अनेकांच्या चुली पेटणे बंद झाले आहे..मोर्चादरम्यान व्यावसायिकांनी अत्यंत कल्पक आणि उपरोधिक घोषणांचे फलक हाती घेतले होते. "कावळा म्हणतो काव-काव, गॅस नसेल तर बनेल कसा वडापाव!' 'हॉटेलात सिलेंडर नाय, आम्ही खायचं काय?' अशा घोषणांनी तहसील कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता..मोर्चाची दखल घेत प्रशासनाने तातडीने हालचाल करत 22 सिलेंडरचे वाटप केले. तहसीलदार उत्तम कुंभार यांनी संबंधितांशी समन्वय साधून यापुढे नियमित गॅस पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, 'हक्काच्या सिलेंडरसाठीही मोर्चा काढावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब आहे,' अशी खंत व्यावसायिकांनी व्यक्त केली.