सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोरोनावर मात केलेल्यांची संख्या 234

ओरोस : जिल्ह्यातील आणखी पाच रूग्णांनी आज कोरोनावर मात केल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनावर मात केलेल्यांची संख्या 234 झाली आहे. परिणामी जिल्ह्यात सक्रिय रूग्णांची संख्या 25 राहिली आहे. देवगड तालुक्‍यातील बापर्डे येथे नव्याने एक रुग्ण आढळून आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोना बाधित संख्या 265 झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ धनंजय चाकुरकर यांनी दिली. जिल्हा कोरोना तपासणी केंद्राला नव्याने 29 कोरोना तपासणी नमूने प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे कोरोना तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांची संख्या 4 हजार 535 झाली आहे. यातील 4 हजार 494 नमूने प्राप्त झाले आहेत. अजुन 25 नमूने अहवाल प्रलंबित आहेत. प्राप्त अहवालातील 4 हजार 229 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तर 265 अहवाल बाधित आले आहेत. बाधित पैकी 234 रुग्ण बरे होवून घरी परतले आहेत. तर एक मुंबई येथे उपचारासाठी गेले आहेत. पाच व्यक्तींचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. परिणामी जिल्ह्यात 25 रुग्ण सक्रिय राहिले आहेत. जिल्ह्यातील आयसोलेशन कक्षात सध्या 52 रुग्ण उपचार घेत आहेत. यातील डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात 15 कोरोना बाधित आणि 27 कोरोना संशयित उपचार घेत आहेत. डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये 3 कोरोना बाधित उपचार घेत आहेत. तर कोविड केअर सेंटरमध्ये 7 कोरोनाबाधित उपचार घेत आहेत.

जिल्ह्याच्या आरोग्य पथकाकडून आज जिल्ह्यातील 4 हजार 142 व्यक्तींची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यातील कोणालाही कोरोनाचे लक्षण आढळले नाही, असे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील संस्थात्मक क्वारंटाईनमधील 126 व्यक्ती घरी गेल्याने येथे 12 हजार 601 व्यक्ती दाखल राहिल्या आहेत. शासकीय संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये 1 व्यक्ती वाढल्याने येथील संख्या 49 झाली आहे. गाव पातळीवरील संस्थात्मक क्वारंटाईन मधील 169 व्यक्ती घरी गेल्याने येथे आता 9 हजार 757 व्यक्ती दाखल राहिल्या आहेत. नागरी क्षेत्रातील संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये 42 व्यक्ती वाढल्या असून येथील संख्या 2 हजार 795 झाली आहे. जिल्ह्यात नव्याने 1 हजार 622 व्यक्ती दाखल झाल्याने 2 मेपासून जिल्ह्यात दाखल होणाऱ्या व्यक्तीची संख्या 1 लाख 35 हजार 424 झाली आहे. दोन नवे कंटेन्मेंट झोन

मालवण तालुक्‍यातील वराड मोऊळवाडी येथील 300 मीटर परिघ क्षेत्रात कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून करण्यात आला आहे. कणकवली तालुक्‍यातील जांभूळगाव ब्राम्हणवाडी येथील 500 मीटर परिघ क्षेत्रातील 51 घरांमधील 36 कुटुंबातील 183 लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आला आहे. या दोन्ही कंटेन्मेंट झोनमध्ये 27 जुलै पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहे. सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग

