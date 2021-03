आम्हाला होत नाही, मुलांनो घरी या; परदेशातील मुलांना वृद्ध पालकांची हाक

चिपळूण (रत्नागिरी) : कोरोनामुळे इच्छा असतानाही गावातील अनेक जण एकाकी जगणाऱ्या वयोवृद्ध लोकांना मदत करू शकत नाहीत. अशा वातावरणात परदेशात असलेल्या मुलांनी आता परत आले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांचे आई-वडील व्यक्त करीत आहेत. आम्हाला होत नाही, मुलांनो घरी या, अशी आर्त हाक ते देत असल्याचे सांजसोबतीचे अध्यक्ष डॉ. यतीन जाधव यांनी ‘सकाळ’ला दिली. खडपोली (ता. चिपळूण) येथील गोपिका नावाच्या एका ८० वर्षीय वयोवृद्ध महिलेचा सांजसोबतीच्या कार्यकर्त्यांनी जीव वाचवला. ही महिला काही दिवसांपासून घरात एकटीच राहत होती. सांजसोबतीकडून तिला जीवनावश्‍यक वस्तू मिळत होत्या. पण जेवण तयार करून देणारा कोणी नव्हता. पोटात अन्न नसल्यामुळे तिची प्रकृती बिघडली. सांजसोबतने तिला अपरान्त रुग्णालयात आणून उपचार केले. त्या ठणठणीत झाल्या. या पार्श्‍वभूमीवर वयोवृद्ध लोकांसाठी काम करत असताना डॉ. जाधव यांना आलेला अनुभव त्यांनी कथन केला. घरची श्रीमंती आहे. मुले, नातवंडेही आहेत. मग वृद्धाश्रमात किंवा एकाकी जीवन का जगावे, असा सवाल अनेक वयोवृद्ध करीत असल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले. हेही वाचा - हॅक झालेलं WhatsApp आठ दिवसात मिळवलं परत; सीमकार्ड ठेवलं बंद इच्छा असली तरी ते म्हणाले, की एखाद्याचा मुलगा शिक्षणासाठी अमेरिकेत आहे. तेथेच त्याने नोकरी शोधून काम करायला सुरवात केली. नंतर लग्नही केले. लग्न झाल्यावर दोघे आशीर्वाद घेण्यासाठी इकडे आले. पुन्हा गेल्यावर वर्षातून एकदाच येतात. त्यांच्या आई-वडिलांचे वय ७० हून अधिक झाले आहे. यामुळे बाजारातून साहित्य, भाजीपाला आणता येत नाही. पूर्वी बाजूच्या शेजाऱ्यांना सांगितले तर ते आणून द्यायचे. आता कोरोनामुळे त्यांची इच्छा असली तरी कोणी मदत करीत नाहीत. नागरिकांनी स्वमग्न राहू नये शहरात फ्लॅट संस्कृती रुजत आहे. त्यामुळे जर तुम्ही बोलके नसाल किंवा स्वमग्न असाल तर अडचणी निर्माण होतात. बाजूला कोण राहते, काय करतात, घरात किती सदस्य आहेत, याची शेजाऱ्यांना काहीच माहिती नसते. यामुळे वृद्ध दांपत्यापैकी एकाचा तरी स्वभाव बोलका हवा. एकाकी राहणाऱ्या नागरिकांनी स्वमग्न राहू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

Web Title: old parents face problem during corona in ratnagiri