Sindhudurg Elephant Attack: ओंकार हत्ती आक्रमक पळताना शेतकरी जखमी, फोंडयेत मोटारीची नासधूस

बांदा/दोडामार्ग: गोवा-सिंधुदुर्गच्या सीमा भागात पोहोचलेल्या ओंकार हत्तीचा सध्या फुटबॉल झाला आहे. गोव्यात मोपापर्यंत मजल मारलेल्या ओंकारला तेथील वनविभागाने पुन्हा सिंधुदुर्गच्या हद्दीत हुसकावले. सध्या ओंकार आक्रमक असून, त्याने वाहनांची तोडफोड सुरू केली आहे. डिंगणे-पालयेकरवाडी येथे बागेत काम करणाऱ्या वयोवृध्द शेतकऱ्यासमोर अचानक ओंकार आल्याने घाबरून पळताना ते जखमी झाले..त्यानंतर फोंडये येथे वनविभागाच्या पथकांकडून पाठलाग सुरू असताना दमलेल्या ओंकारने रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या मोटारीची नासधूस केली. सुदैवाने मोटारीत कोणीही नसल्याने अनर्थ टळला..Ganpatipule Development Plan : गणपतीपुळेचा विकास आराखडा 7 वर्षांपासून कागदावरच! पालकमंत्री उदय सामंतांच्या बैठकीत काय निर्णय होणार?.या हत्तीचा बंदोबस्त करावा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, परिसरातील ग्रामस्थांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी डिंगणे ग्रामस्थांनी केली आहे. माजी उपसरपंच जयेश सावंत यांनी दिलेली माहिती अशी ः भिवा परब नेहमीप्रमाणे घराजवळील बागेत गेले होते..त्याचवेळी ओंकार हत्ती अचानक बागेत शिरला. त्याला अगदी समोर पाहून घाबरलेले परब मागे फिरून पळताना जोरात पडले. त्यांच्यावर थेट हल्ला न करता हत्ती पुढे निघून गेल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..यशचा डबल रोल, दमदार अॅक्शन अन् जबरदस्त स्टाईल; ‘Toxic’ किती भावला? पण ३ तास १४ मिनिटांचा सिनेमा करतो बोअर!.परब यांना किरकोळ दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार झाले. ही माहिती मिळताच वनविभाग कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.