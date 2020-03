भरधाव वेगाने निघाला, पण घरी पोहोचलाच नाही

खारेपाटण - भरधाव वेगात जाणारी मोटरसायकल घसरून झालेल्या अपघातात राजापुरातील एक जण जागीच ठार झाला आहे. सुदर्शन सुभाष वाघरे (वय 18, रा. सेजिवली) असे त्याचे नाव असून सोबत असलेला वैभव विश्‍वास गाडे (17) गंभीर जखमी झाला आहे. महामार्गावर खारेपाटण टाकेवाडी येथे अपघात झाला. याबाबत मिळालेली माहिती अशी, खारेपाटण टाकेवाडी येथे मोटरसायकल घसरून अपघात झाला. या अपघाताची माहिती ग्रामपंचायत सदस्य योगेश पाखळर यांना मिळाली. त्यांनी जखमींना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करत पोलिसांना कळविले. पोलिसांनी पंचनामा केला. जखमी गाडेला कणकवलीतील उपजिल्हा रूग्णालयात पाठविण्यात आले. जागीच ठार झालेला सुदर्शन वाघरे खारेपाटण महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेत पहिल्या वर्षात शिकत होता. आज तो मित्रासोबत खारेपाटणच्या दिशेने येत असताना मोटरसायकल घसरल्याने अपघातात जागीच ठार झाला.

Web Title: one dead in accident at kharepatan