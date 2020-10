मळगाव मोटार-दुचाकी अपघातात एक गंभीर

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - सावंतवाडी-रेडी राज्यमार्गावरील मळगाव पेट्रोलपंपासमोरील वळणावर मोटारीची दुचाकीला जोरदार धडक बसली. या धडकेत दुचाकीस्वार विशाल शरद हरमलकर (26 रा. तळवणे, वेळवेवाडी) हा गंभीर जखमी झाला. ही घटना आज दुपारी घडली. याबाबत येथील पोलिस ठाण्यात नोंद झाली. तर माजगाव गरड परिसरात चालकाचा ताबा सुटल्याने कार रस्त्याकडेला पलटी झाली. विशाल हरमलकर हा दुचाकीने (एम एच 07 6225) तळवणेतून सावंतवाडीच्या दिशेने येत होता. मळगाव येथील पेट्रोल पंप लगतच्या वळणावर आला असताना समोरून आलेल्या मोटारीची (जीए 08 एन 9881) जोरदार धडक दुचाकीला बसली. या धडकेत दुचाकीस्वार गाडीवरून फेकला गेल्याने त्याच्या डोक्‍याला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर त्याला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला अधिक उपचारार्थ "गोमेकॉ'त हलविण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अण्णासो बाबर, सहाय्यक उपनिरीक्षक गुरुदास बाबर, सहाय्यक पोलिस धनंजय नाईक यांनी पंचनामा केला. मोठा अनर्थ टळला

गरड-मज्जिद गरड परिसरात कार चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने गाडी रस्त्याच्या कडेला पलटी झाली. अपघातग्रस्त ठिकाणी घरे आहेत; मात्र त्या ठिकाणी अपघाताच्या वेळी कोणी नसल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. हा अपघात दुपारच्या सुमारास घडला. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र गाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे. संपादन - राहुल पाटील

